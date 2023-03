Rapport alarmiste sur la consommation d’alcool : du militantisme déguisé en science

Un rapport canadien alarmiste sur la consommation d’alcool a fait le tour de la planète. Depuis, des voix d’experts s’élèvent pour le critiquer sévèrement.

Publié en janvier dernier, le rapport disait que boire ne serait-ce qu’un verre par semaine peut poser des risques pour la santé.

Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances prétendait se baser sur des données inédites qu’aucun autre rapport dans le monde n’avait mises en lumière. Déjà là, c’était suspect.

Plusieurs médias ont même parlé de directives sur l’alcool. Ça aussi, c’est erroné, car ce centre, qui n’est pas un organisme gouvernemental, n’a aucun pouvoir pour émettre des directives.

Pour le commun des mortels, alors, comment savoir qui et quoi croire ?

Des experts critiquent un rapport biaisé

Dans une entrevue radiophonique, le Dr Martin Juneau, cardiologue et professeur très respecté, a exprimé des doutes sérieux concernant ce rapport.

Selon le Dr Juneau, il suffit de regarder les études bien étayées de Harvard et du NIH (Instituts nationaux de la santé des États-Unis) pour comprendre que ce rapport est biaisé.

Il serait basé, selon Juneau, principalement sur le point de vue d’un certain Tim Stockwell, ce que ce dernier semble confirmer dans cet article.

Le rapport canadien s’est aussi attiré une critique cinglante du Dr R. Curtis Ellison, professeur de médecine à la Boston University et président du conseil du International Scientific Research Forum on Alcohol Research (ISFAR).

Cet expert américain se disait outré que les auteurs canadiens aient sélectionné « un amalgame d’études, avec peu de validité scientifique, qui concordent avec leurs idées préconçues, tandis qu’ils ont ignoré de nombreuses études de haute qualité dont les résultats ne soutiennent pas leurs propres points de vue ». Ouf !

Une croisade ?

Le professeur Stockwell clame depuis des années qu’il comprend des données, que d’autres ne comprennent pas, sur les réels dangers de l’alcool. Ça prend des allures de croisade et nombreux sont les récits de ses chicanes passées avec des experts.

Il s’agit là d’un gros problème lorsqu’on travaille pour la réduction des méfaits de l’alcool, tout en étant censé offrir des conseils objectifs. On part avec en tête un but à atteindre, et tout le reste devient biaisé par cette vue de l’esprit.

L’emploi de l’année : courtier en savoir !

L’une des choses qui sautent aux yeux lorsqu’on consulte le site web du Centre canadien sur les dépendances, c’est le nombre de personnes qui se décrivent non pas comme des chercheurs, mais plutôt comme des « courtiers en savoir ». Allô ?

Ce titre un peu ronflant peut vraiment laisser perplexe. Ils ne feraient pas de la recherche... mais se pencheraient sur la recherche des autres pour sélectionner les segments qui peuvent approuver leurs conclusions !

Une question de santé sérieuse

L’abus d’alcool est un enjeu sérieux dont le travail sur le sujet doit l’être tout autant.

Le Centre a publié un rapport exagéré et non soutenu par la science. Comme tout ce qui est exagéré, ça devient facile d’en rire et de tout rejeter au lieu de prendre les bonnes décisions pour sa santé, basées sur des recherches crédibles.

Il y aura bientôt un budget fédéral. Le Centre devrait perdre son financement pour que son travail relève dorénavant du ministère de la Santé, crédible et respecté.

Il faut éviter que du militantisme se déguise en science et que le public ne sache plus qui croire.

Comme dirait le collègue Martineau, bon « vin-dredi » !