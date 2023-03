Rocket de Laval: Harvey-Pinard et Ylonen pourront jouer en séries

Les attaquants Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylonen auront la possibilité de porter l’uniforme du Rocket de Laval lors des prochaines séries éliminatoires de la Ligue américaine de hockey, si cette équipe parvient à se qualifier.

• À lire aussi: «Avec les Kings, ça n’avançait pas comme je le souhaitais » – Frédéric Allard

• À lire aussi: Contrat de deux saisons: Xavier Simoneau pourrait devenir la prochaine petite peste du Canadien

L’organisation du Canadien de Montréal a précisé vendredi après-midi avoir satisfait aux conditions requises pour rendre admissibles les deux joueurs. Ainsi, ils pourront être rétrogradés ultérieurement afin d’aider la filiale du Tricolore. Avant l’affrontement du jour contre les Americans de Rochester à la Place Bell, elle occupait le cinquième rang de la section Nord avec une fiche de ,500.

Harvey-Pinard a vécu de bons moments depuis son rappel il y a quelques semaines. Il a récolté sept buts et quatre mentions d’aide pour 11 points en 17 rencontres à Montréal. De son côté, Ylonen a inscrit deux filets et six aides en 20 sorties.

Par ailleurs, l'organisation souhaitait inclure le défenseur Justin Barron dans le groupe de patineurs admissibles à un retour à Laval, mais la Ligue nationale a refusé en raison de la blessure subie par le joueur pendant le match de jeudi face aux Kings de Los Angeles.