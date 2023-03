Saviez-vous qu’on gagne actuellement plusieurs minutes d’ensoleillement chaque jour?

La province gagne près de trois minutes de soleil à chaque jour tandis que l’hiver tire doucement à sa fin pour laisser sa place au printemps.

Puisque le soleil se couche de plus en plus tard, la province gagnerait pas moins de trois minutes de lumière au quotidien, ce qui équivaut à environ 20 minutes de soleil de plus par semaine, a indiqué la page Météo Québec d’Environnement Canada sur Twitter.

Depuis le 21 décembre – la journée la plus courte de l’année –, on gagne du temps d’ensoleillement à chaque journée. Cependant, cela s’accélèrerait davantage en mars et en avril, soit le mois avant et celui après l’équinoxe de printemps prévue le 20 mars, a expliqué Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada.

Ce phénomène s’explique par le fait que la terre est inclinée à 23 degrés lorsqu’elle tourne autour du soleil.

Ainsi, entre le solstice d’hiver (21 décembre) et le solstice d’été (21 juin) la durée des jours augmente graduellement alors que le soleil monte plus tranquillement vers l’hémisphère nord. À l’inverse, entre juin et décembre, le soleil descend vers l’hémisphère sud, ce qui raccourcit les journées.

C’est d’ailleurs ce qui explique également le changement de saison.