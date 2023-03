Sitôt sa formation de premiers soins terminée, il sauve une vie

De la théorie à la pratique: un jeune français de 18 ans a sauvé la vie d’un homme en lui prodiguant les premiers soins, seulement quelques heures après avoir reçu sa formation mardi.

Louckas Wartelle, 18 ans, venait de terminer une formation de huit heures durant laquelle il avait appris à faire des massages cardiaques lorsqu’il a dû mettre ses nouveaux acquis à l’épreuve, dans un gym d’Armentières, dans le nord de la France, selon ce qu’a rapporté La Voix du Nord.

Quelques heures après sa formation de secouriste, il relance le cœur d’un trentenaire #Armentieres https://t.co/Kg4OUgbTQM pic.twitter.com/bmbhT8UyqL — VDN Lille (@VDNLille) March 3, 2023

Pendant qu’il s’entraînait, un homme âgé d’une trentaine d’années se serait effondré à ses côtés.

«Il est tombé et il ne bougeait plus. Il n’avait plus de pouls et ne respirait plus. Je pensais qu’il y aurait un médecin ou quelqu’un avec plus d’expérience qui aurait répondu», a indiqué le jeune adulte, qui a décidé de prendre les choses en main.

«J’ai commencé à masser, son cœur ne battait plus. Il est finalement reparti mais j’ai continué le temps que les secours arrivent. J’avais peur de mal faire», a-t-il confié au média français.

Les pompiers ont par ailleurs confirmé que l’intervention du jeune secouriste a permis de relancer le cœur de la victime. De son côté, le trentenaire reposerait toujours dans un état préoccupant.