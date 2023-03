Une scène qui fait peur: des requins en pleine frénésie alimentaire

Des pêcheurs ont eu le droit à tout un spectacle après être tombés sur des requins en pleine frénésie alimentaire, au large de Venise en Louisiane.

On peut voir cette scène impressionnante sur des images partagées sur «Storyful». L'un des pêcheurs, Dillon May, a ainsi expliqué que lui et sa copine Kaitlyn Dix pensaient qu’il s’agissait d’une ébullition de thon, soit une frénésie alimentaire qui donne l’impression que l’eau bout.

«Nous avons vu que c’était des requins [...], j'avais jamais vu rien de tel», a déclaré M. May.

Sur la vidéo, on voit que l’agitation est d’un point tel qu’on entend les requins frapper contre le bateau sur lequel se trouvait le couple. L’homme a d’ailleurs indiqué que les requins étaient dans une telle frénésie que l’eau revolait dans leur embarcation.

Dillon May a expliqué qu’ils étaient à environ 15 milles de la berge lorsqu’ils ont aperçu un large banc de poissons menhaden, et se sont dirigés vers celle-ci. Or, les prédateurs l’ont trouvé en premier.

«Au moment où nous sommes arrivés là-bas, les requins avaient trouvé le groupe et l’ont poussé contre le bateau pour se régaler», a ajouté le pêcheur.