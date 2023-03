War on the Catwalk: «Je veux en profiter pleinement» -Gisèle Lullaby

Six mois après avoir remporté la troisième saison de Canada’s Drag Race, Gisèle Lullaby continue de voir ses rêves se réaliser « petit à petit, jour après jour ».

« Je me sens comme si j’avais gagné la coupe Stanley », lance en riant Gisèle Lullaby.

Et elle n’a pas forcément tort. Souvent considéré comme les Jeux olympiques de la drag, le phénomène RuPaul’s Drag Race met au monde de véritables stars depuis près de 15 ans. À l’instar des Trixie Mattel, Bianca Del Rio, Violet Chachki et autres Jinkx Monsoon, Gisèle Lullaby est devenue du jour au lendemain une véritable étoile aux yeux des fans éparpillés aux quatre coins du globe.

C’est lorsqu’elle s’est fait reconnaître – sans perruque, fard à joues, ni paillettes – dans un centre commercial d’Australie que Gisèle Lullaby a réellement saisi l’ampleur de sa popularité. À peine un mois après son couronnement, même Simon Gosselin, l’homme derrière le personnage, avait perdu son anonymat.

« C’est complètement irréel quand on y pense. Je réalise que j’ai des fans au Brésil ou encore en Thaïlande, des endroits où je n’ai jamais mis les pieds ! Mais, au final, c’est entièrement positif. J’ai travaillé tellement fort pour en arriver là, je veux en profiter pleinement », raconte la drag queen montréalaise.

Acclamée à Paris

Le monde est en effet devenu son terrain de jeu au cours des derniers mois. Celle qui ne s’était jusqu’alors jamais produite en dehors du Canada a été acclamée sur la scène du Casino de Paris, le mois dernier. Elle s’y est jointe à ses homologues de la Ville lumière à titre d’invitée spéciale de la tournée Drag Race France.

Mais cette semaine, c’est sur les planches de l’Olympia de Montréal que Gisèle Lullaby posera ses escarpins à l’occasion de la tournée War on the Catwalk. Elle en partage la vedette avec certaines des plus grandes stars de l’écurie Drag Race, nommément Kylie Sonique Love, Brooke Lynn Hytes, Silky Nutmeg Ganache, Heidi N Closet, Jasmine Kennedie et Jimbo.

« Ça fait du bien d’être de retour à la maison, de faire un spectacle chez nous. L’Olympia, c’est pratiquement en face du Cabaret Mado, où je me produis depuis mes débuts. C’est vraiment très excitant », avance-t-elle.

La suite...

Alors qu’il reste encore six mois à son règne, Gisèle Lullaby n’a aucunement l’intention de s’asseoir sur ses lauriers ou de passer son temps à polir le sceptre et la couronne qu’elle a remportés. Car le vrai travail, atteste-t-elle, débute « au moment où la compétition se termine ».

Que lui réserve la suite ? Difficile à dire, plusieurs projets devant pour l’heure être tenus secrets. Mais la drag queen ne le cache pas : elle rêve autant de scène que de télévision et de cinéma. Et pourquoi pas, un éventuel retour à la compétition pour une nouvelle saison de Drag Race. « J’aimerais beaucoup revivre ça, mais seulement si c’est une saison qui réunit uniquement des gagnantes », stipule Gisèle Lullaby.

♦ Le spectacle War on the Catwalk sera présenté mardi soir à l’Olympia de Montréal.