Zapettes d’or 2023: voyez lesquelles de vos séries favorites sont en nomination

Les séries Avant le crash, Chouchou, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, L’empereur et Mégantic sont en lice pour le Grand prix ça m’allume du 15e gala des Zapettes d’or.

Cette catégorie récompense l’émission coup de cœur de l’année dans le cadre de la remise de prix concoctée par l’équipe de «C’est juste de la TV», qui dévoilera les lauréats en direct sur ICI ARTV le vendredi 24 mars à 21 h, depuis le Théâtre Paradoxe à Montréal.

L'an dernier, c’est la série de TVA Les bracelets rouges qui avait remporté le Grand prix ça m’allume. Elle n’a reçu aucune nomination cette année.

Il y en a pour tous les goûts – et tous les réseaux, toutes les plateformes – dans les nominations annoncées vendredi.

Les deux nouvelles quotidiennes Indéfendable et STAT y sont, tout comme les séries Anna et Arnaud, le Bye Bye 2022, Chanteurs masqués, Doute raisonnable, En direct de l’univers, Entre deux draps, Le monde à l’envers, L’empereur, Pour toi Flora, Révolution, Sans rendez-vous, Tout le monde en parle, Une affaire criminelle, Virage – double faute et Zénith.

On souligne aussi les moments marquants, avec la catégorie Moment dramatique fictif, revenant sur la scène où Chanelle (Evelyne Brochu) renonce à se faire avorter dans Chouchou, sur la scène où Mireille (Julie Le Breton) et Julien (Patrick Hivon) s’enguirlandent au salon funéraire dans La nuit où Laurier Gaudreault ou encore sur la scène des dernières pensées du pompier Bryan dans Mégantic.

Une nouvelle catégorie a été créée, Performance de l’année, pour souligner un numéro remarquable ayant donné des frissons, alors que la catégorie Révélation est renommée WOW de l’année.

C’est un jury composé de 14 personnes, incluant l’animatrice de «C’est juste de la TV» Anne-Marie Withenshaw, et les autres membres de l’équipe – Nathalie Petrowski, Thérèse Parisien et Alex Perron – qui ont déterminé les cinq séries nommées dans chacune des neuf catégories.

À vous de voter

Il appartient maintenant aux téléspectateurs de voter pour ses favoris dès maintenant, et ce, jusqu’au 12 mars, à 23 h 59, en ligne [artv.ca/zapettes] pour déterminer les gagnants des neuf catégories.

Grand prix ÇA M’ALLUME

Émission coup de cœur de l’année.

Avant le crash

Chouchou

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

L’empereur

Mégantic

Moment dramatique fictif

Scène dramatique touchante et marquante

Chanelle renonce à l’avortement et Jeff réagit mal – Chouchou

François engueule Évelyne – Avant le crash

La tentative de suicide de Charles – Virage - Double faute

La dispute entre Mireille et Julien au salon funéraire – La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Les dernières pensées de Bryan – Mégantic

WOW de l’année

Personnalité qui a marqué notre année télé grâce à sa performance dans l’ensemble de ses projets

Éric Bruneau – Virage - Double faute, Avant le crash, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Benoit Drouin-Germain – Avant le crash, Indéfendable, Moi non plus!, Les Bienvenu... ou presque!

Steve Laplante – Chouchou, C’est comme ça que je t’aime, Léo

Pascale Renaud-Hébert – Chouchou, STAT, Entre deux draps, Motel Paradis, Sans rendez-vous

Pierre-Yves Roy-Desmarais – Bye Bye 2022, Club Soly, Complètement Lycée

Moment télé utile

Émission ou segment d’émission qui éduque, fait œuvre utile et/ou fait évoluer nos mentalités

Essentiels

Le reportage sur le système Miller - Enquête

Le segment avec le patient ayant commis une tentative de suicide - De garde 24/7

Mégantic

Pour toi Flora

Détestable de l’année

Personnage impeccablement interprété qui a réussi à créer l’inconfort et qu’on a aimé détester.

Christian Savard, interprété par Jean-Philippe Perras – L’empereur

Denis Dubreuil, interprété par Jean L’Italien – Doute raisonnable

Dominique Després, interprétée par Marie-France Marcotte – Avant le crash

Marcel Dorais, interprété par Raymond Bouchard – Une affaire criminelle

Me Frédéric Legrand, interprété par Martin-David Peters – Indéfendable

Personnage fictif le mieux interprété

Personnage impeccablement interprété qui a marqué notre année télé.

Arnaud, interprété par Nico Racicot – Anna et Arnaud

Chanelle Chouinard, interprétée par Evelyne Brochu – Chouchou

Emmanuelle St-Cyr, interprétée par Suzanne Clément – STAT

Julien Larouche, interprété par Patrick Hivon – La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Sandrick Ranger, interprété par Lévi Doré – Chouchou

Moment croustillant

Moment télé non planifié et déroutant qui a fait jaser... pour le meilleur ou pour le pire!

La confusion de Daniel Corbin pendant «Fallait y aller» - En direct de l’univers

Le cafouillage de Ginette Reno - Gala de l’ADISQ 2022

L’interruption brouillonne par Guillaume Lemay-Thivierge - Gala des prix Gémeaux 2022

L’entrevue cahoteuse de Stéphan Bureau avec Julien Lacroix - Le monde à l’envers

L’échange épineux entre MC Gilles et Julie Snyder - Tout le monde en parle

Éclat de rire

Moment télé d’une grande efficacité qui a su faire rire.

La forte libido de Jeannine - Sans rendez-vous

La femme de ménage qui ne cligne pas des yeux - Discussions avec mes parents

La négociation du retour «post-MeToo» - Club Soly

L’entrevue de Marie-Andrée Cadorette, directrice générale de Saint-Sévère - Tout le monde en parle

Le récit parallèle de l’accident de Thomas et Virginie - Entre deux draps

Performance de l’année (nouvelle catégorie)

Numéro remarquable qui a su donner des frissons.