TURGEON, Lucienne Picard



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 20 février 2023, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée paisiblement dame Lucienne Picard Turgeon. Elle était l'épouse de feu monsieur Elphège Turgeon et la fille de feu dame Alice Asselin et de feu monsieur Émile Picard. Autrefois de Saint-Charles-de-Bellechasse, elle demeurait à la résidence du Manoir Sully à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son amoureux des 12 dernières années, Lucien Picard, qui a pris soin d'elle avec tellement d'attention, surtout les dernières années; ses enfants : Lynda (René Labonté), Raynald (Marielle Milette) et Claude (Guylaine Poirier); ses petits-enfants : Cynthia (Sébastien Manny), Christiane (Alain Morin), Mario (Julie Bélanger) et Julie (Styve Claveau); ses arrière-petits-enfants : Gaëlle, Elyane, Marc-Antoine, Océanne, Roxanne, Marianne, Samuel, Chloé, Corally, Christopher, Charles-Edward et Rose-Marie; ses belles-sœurs : Lise et Loraine Turgeon; son beau-frère Yves Morin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle s'en va rejoindre ses parents, son mari Elphège, sa fille Solange, ainsi que tous ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui sont décédés avant elle. Nous tenons à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise, en particulier celui des soins palliatifs, pour l'empathie et tous les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.