5 produits québécois innovants et écoresponsables à découvrir

Chaque année au printemps, le Gala des Grands Prix DUX récompense des initiatives et des produits alimentaires améliorant la santé de la population et celle de la planète.

Primés pour leur performance écoresponsable, leur caractère innovateur et leurs qualités nutritives, voici 5 produits à découvrir.

La Fourmi Bionique

Grand Granola Aphrodisia

Photo fournie par La Fourmi Bionique

Composé de céréales complètes, locales et biologiques, le Grand Granola Aphrodisia de l’entreprise montréalaise La Fourmi Bionique est très polyvalent et offert à un prix accessible. Dans son nouvel emballage recyclable, conçu pour augmenter la conservation du produit, il présente de belles qualités nutritives en plus d’être délicieux.

Kwe Cocktails

Limonade pétillante sumacade menthe sauvage

Photo fournie par Kwe Cocktails

Fabriqué au Lac-Saint-Jean, ce prêt-à-boire de KWE Cocktails, Limonade pétillante sumacade menthe sauvage, nous présente une version moderne d’une recette traditionnelle de nos grands-mères. À base de sumac et de menthe, cette limonade aromatisée de plantes locales affiche une liste d’ingrédients simple et courte, sans additifs artificiels.

Tofu Tofu

Tofu fumé façon « smoked meat »

Photo fournie par Tofu Tofu

Amenant une toute nouvelle façon de consommer le tofu, le Tofu fumé façon « smoked meat » de Tofu Tofu, une entreprise de Laval, est conçu à partir de soya cultivé localement, assaisonné et macéré dans un mélange d’épices et fumé artisanalement au bois d’érable. Il contient peu de lipides et offre un apport considérable en protéines.

Bela Peko

Mélange à dessert à base de purée de légumes

Photo fournie par Bela Peko

Faciles à utiliser, les mélanges à dessert à base de purée de légumes prêts à cuisiner de Bela Peko, fabriqués à Québec, offrent une solution de rechange saine aux mélanges à gâteau du commerce. À base de panais, betterave, patate douce, courge butternut et autres fruits et légumes, ces préparations de brownies, pancakes ou gâteaux plaisent aux petits comme aux grands.

Still Good

Biscuit café chocolaté

Photo fournie par Still Good

Composé à 40 % d’ingrédients revalorisés, le Biscuit café chocolaté de l’entreprise montréalaise Still Good offre une valeur nutritive intéressante avec 3 g de fibres et 2 g de protéines par portion. Contenant de la drêche de microbrasserie, céréales issues du filtrage de la bière, des résidus de café et du tourteau de tournesol, un sous-produit du pressage de l’huile, ce produit contribue à éviter le gaspillage alimentaire.