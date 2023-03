ROCHETTE, Françoise



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 19 février 2023, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée madame Françoise Rochette, épouse de monsieur Gaston Langlois, fille de feu madame Marthe Warren et de feu monsieur Pascal Rochette. Elle demeurait à Québec.Outre son époux Gaston Langlois, elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole et Richard (Chantal); ses petits-enfants : Charles-Hugo (Marie-Pier) et Anne-Sophie (Jonathan); ses arrière-petits-enfants: Thomas et Edouard; sa soeur Hélène; ses belles-sœurs : Colette, Thérèse et Blandine et son beau-frère Marc-André; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Elle a vécu ses derniers moments de vie entourée de l'amour de sa famille. On se souviendra toujours de son caractère bienveillant, sa personnalité attachante, sa grande générosité et son magnifique sourire contagieux. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à partir de 11h.La famille remercie chaleureusement le personnel dévoué du 2e étage du Centre d'hébergement de Limoilou pour les bons soins prodigués et toutes les personnes qui l'ont supportée. Vos témoignages de condoléances peuvent être transmis via le site Web de la Coopérative funéraire des Deux Rives : www.coopfuneraire2rives.com