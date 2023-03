GIGNAC, Louisette



À la Maison Michel-Sarrazin, le 9 février 2023, à l'aube de ses 79 ans, est décédée madame Louisette Gignac, fille de feu madame Rose-Anne Seaburn et de feu monsieur Paul-Émile Gignac. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h . L'inhumation des cendres se fera au cimetière Ste-Thérèse de Lisieux à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses filles: Nathalie Picard (Gilles Dubé) et Nancy Picard; son grand ami André Corneau; ses petits-enfants: Jessica (Gabriel Levesque) et Mathieu Dubé; ses arrière-petits-fils: William et Raphael Levesque; son frère et ses soeurs: Diane (feu Richard Desjardins), feu André, Francine (Alain Gagnon) et feu Anne (Michel Thibodeau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.