LAMARRE, Pauline Paré



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, le 28 février 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Pauline Paré épouse de feu M. Léonard Lamarre. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 13h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Elle est allée rejoindre son fils André. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy, Lise, Carole, Gynet (Alain Samson), Colette, Hélène (Richard Doiron), Jean (Lucie Larouche) ; ses petits-enfants : Julie, Marie-Claude, Isabelle, Véronique, Guillaume, Andrée-Anne ; ses arrière-petits-enfants : Florence, Enzo, Maya, Charlee, Elisabeth, Elliot, Raphaël, Béatrice, Olivier; ses frères et ses belles-sœurs : Fernand (Denise Dallaire), Philippe (Liliane Faucher), sa belle-sœur : Marie-Ange Lamarre (feu Guy Duchesneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Rosario (Jacqueline Chamberland), Camille (Louise Laliberté), Carmen (André Boudreault), Roméo Lamarre (Blandine), Laurent Lamarre (Jeanne D'Arc), Joseph (Doris Picard). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca ou par un don à la Fondation Diavie, 979, de Bourgogne, local 180 Québec (Québec) G1W 2L4 418 656-6241 www.jedonneenligne.org/diavie/DIM/