LAJOIE, Marius



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 3 janvier 2023, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédé monsieur Marius Lajoie, époux de feu madame Gisèle Tanguay, fils de feu madame Jeanne Ouellet et de feu monsieur Paul-Émile Lajoie. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Christiane (Jean-Claude), France, Patrick (Josée); ses petits-enfants : Guillaume, Mélissa, Jean-Francois, Audrey Anne (Philippe), William (Érika), Antoine et Rosalie ainsi que quatre arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : Monique (Camille), Clément (Gemma), Alban (Huguette), Claudette (Jean-Marc), Jacques (Lise), Gervaise (Mike), Euloge (Francine), Louise (Benoît), André (Louise), Marc (Jacqueline); sa belle-soeur Rachel Latulippe (Raymond) de la famille Tanguay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Les funérailles auront lieuoù la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de St-Vallier. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.