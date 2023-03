GAGNON, Dorothy



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 9 février 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Dorothy Gagnon, épouse de feu monsieur Gaston Bélanger. Elle était la fille de feu madame Stella Mccollough et de feu monsieur Herménégilde Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 10 mars 2023, de 19h à 22h, et, de 13h à 16h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Claudette Beaupré), Jean (Valérie Lavoie), Anne (Jacques Lemoine), Valérie (François Langevin); ses petits-enfants: Pierre-Olivier, Étienne, Vincent et Laurence; ses frères et ses soeurs: feu Russel, feu Kathleen (feu Marcel Poulin), feu James (Louisette Lessard), feu Mark (feu Laurette Mousseau), feu Édith (André Lecavalier), feu Gabriel (feu Cécile Prévost), feu Cécile (feu Gilles Goulet); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Bélanger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Charlesbourg du département des soins palliatifs pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1 avenue du Sacré-Coeur, Québec, (Québec), G1N 2W1, téléphone: 418-691-0766, site web: fondationfais.org