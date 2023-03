BLAIS, Jean Jacques



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 26 février 2023, à l'âge de 81 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean Jacques Blais, fils de feu madame Hélène Lacasse et de feu monsieur Léopold Blais. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. Il laisse dans le deuil sa fille Véronique Blais (Mikel Dubé); sa sœur Louise Blais (feu Germain Brousseau); ses frères : feu Denis Blais (Francine Guay), Michel Blais (Céline Brown), Jean-Louis Blais (feu Yolande Loiselle), Dominique Blais (Suzanne Drolet), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.