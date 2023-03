Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Hendrix devant 400 000 spectateurs

La chaîne publique PBS diffuse le documentaire Electric Church sur le concert de Jimi Hendrix à l’Atlanta Pop Festival en juillet 1970. Le célèbre et légendaire guitariste américain, accompagné par le bassiste Billy Cox et le batteur Mitch Mitchell, interprète les Hey Joe, Voodoo Child, Purple Haze, Room Full of Mirrors, Freedom et le Star Spangled Banner devant une foule évaluée à 400 000 spectateurs.

► Où : samedi à 21 h sur PBS

— Yves Leclerc

Plan B

Avouons-le, on a tous déjà souhaité pouvoir remonter le temps pour corriger une erreur. C’est désormais possible dans l’univers proposé par la série Plan B, dont la quatrième saison vient de débarquer sur la plateforme tou.tv. Pier-Luc Funk y livre ce qui pourrait très bien être la meilleure performance de sa carrière en se glissant dans la peau de Jessy, un jeune voyou tentant de recoller les (nombreux) pots cassés de son passé. C’est dur, oui, mais c’est surtout de l’émotion brute et de la très, très grande télévision.

► Où : sur l’extra de tou.tv

— Bruno Lapointe

Personnages secondaires

La prémisse: une jeune femme qui disparaît un soir de décembre. Les actrices principales: les personnages secondaires de cette histoire sordide qui laisse présager le pire. À chaque personnage féminin, son chapitre et sa vision des événements. Fait génial? L’autrice aborde des thèmes importants liés aux femmes

► Personnages secondaires de Jeanne Dompierre, chez La Shop

— Sarah-Émilie Nault