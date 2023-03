MOREAU, Maurice



C'est avec grande tristesse et entouré de l'amour des siens que Maurice nous a quittés le 24 février 2023, à l'âge de 85 ans. Il était l'époux de madame Simone Dubois Moreau, le fils de feu Lorette Laroche et de feu Eugène Moreau.Il laisse dans le deuil son fils Sylvain (Brigitte Thériault); ses petits-enfants : Alexandre (Dahlia Lavoie) et Gabriella (Jonathan Audet); ses sœurs et son frère: Lucyenne (feu Jean-Paul Gingras), Cécile (feu Omer Cormier) et Jean-Paul (Hélène Bélanger); ses belles-sœurs et ses beaux-frères et de la famille Dubois : Fleurette Boucher (feu Maurice Dubois), feu Marie-Claire (feu Wilfrid Moreau), feu Lucienne (Léonard McKaig), feu Florence (feu Jean-Marie Boucher), Estelle, Denise, Noëlla (Louis Tessier), Yvonne (Gaston Lamontagne), Roland (Ginette Dion) et Robert (Laureen Dournovo); son filleul Nelson; ses neveux, ses nièces, ses cousin(e)s ainsi que ses ami(e)s. Maurice était aimé et apprécié de tous, il nous manquera énormément. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux infirmières et médecins de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (QC) H3A 3S5, téléphone : 1 866 343-2262. https://secure2.convio.net/tcrs/site/Donation2?df_id=2060&2060.donation=form1&mfc_pref=T&s_locale=fr_CA&_ga=2.157083390.490933899.1615316654-1932328747.1596123079Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.