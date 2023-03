Bravo, les Loupiots

Photo fournie par les loupiots

Deux jeunes athlètes, Maude Perron et Laurence Charron, membres du club de patinage de vitesse de Rivière-du-Loup, se sont démarquées récemment au niveau national en patinage de vitesse. Maude a terminé en deuxième place aux Championnats canadiens au 500 m sur longue piste et a fini troisième au 1000 m à Fort St. John, en Colombie-Britannique. Pour sa part, Laurence Charron a remporté la médaille d’argent au 300 m, aussi à Fort St. John en Colombie-Britannique. Leurs performances ont été soulignées par la remise d’un certificat d’excellence de l’Assemblée nationale. Sur la photo, de gauche à droite : Maude, Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata (CAQ), Laurence, et la présidente du club de patinage de vitesse Les Loupiots, Isabelle Gagnon.

25 ans de chansons

Le Festival Saint-Zénon-de-Piopolis soulignera ses 25 ans en présentant, en 2023, à l’église de Piopolis, sur les rives du lac Mégantic, cinq grands artistes entre les mois de mai et décembre. Daniel Lavoie, 13 mai, Guylaine Tanguay, 17 juin, Ingrid St-Pierre, 4 août, Les Sœurs Boulay, 16 septembre, et Yves Lambert, de La Bottine souriante, 2 décembre ; tous seront de la programmation anniversaire. Le Comité culturel de Piopolis inc. fut créé en 1999 afin d’offrir des activités culturelles aux gens de Piopolis et à la population de la région du Granit. Depuis ce jour, plus de 150 concerts ont été présentés au public et ce festival a permis à plus de 1000 artistes professionnels et à des jeunes de la relève de se produire dans l’église de Piopolis, à la Halte des Zouaves, à la Maison culturelle Laurier-Gauthier et au parc du Croissant de Lune. Les billets et les -abonnements sont en vente en ligne sur festivalpiopolis.tuxedobillet.com. Sur la photo, le président d’honneur du 25e festival : Éric Poulin, docteur en optométrie, clinique d’optométrie de Lac-Mégantic, et président de l’Ordre des optométristes du Québec.

Dernière chance

L’Igloofest Québec, qui a commencé jeudi dernier, en collaboration avec Vidéotron et Loto-Québec, prendra fin ce soir dès 19 h sur la place Jean-Béliveau, en plein cœur d’Expo-Cité, alors que Gestev et Multicolore accueilleront les festivaliers pour les spectacles d’Andrea de Tour (1) à 19 h, de DJ BORING (2) à 20 h 30, et de Claptone (3) à 21 h 30 (photos). Des billets sont toujours disponibles au igloofest.ca/fr/quebec, et pour ceux qui aimeraient bonifier leur expérience, il est également possible de se procurer des billets VIP pour ce soir. Fondé en 2007, Igloofest rassemble depuis des milliers d’amateurs de musique venus danser à la belle étoile au Vieux-Port de Montréal. Igloofest est l’un des événements les plus branchés au Québec et l’un des plus en vue à la grandeur du pays.

Anniversaires

Serge Fiori (photo), chanteur et compositeur (Harmonium), 71 ans... Hugo Langlois, chroniqueur web et réseaux sociaux à Salut Bonjour Week-end (TVA), 45 ans... Anne-Catherine Lebeau, comédienne, 46 ans... Manon Lussier, comédienne, 56 ans... François Fillon, ex-premier ministre de la France, 69 ans.

Disparus

Le 4 mars 2022 : Jean-Guy Guilbault (photo), 90 ans, député du Parti progressiste-conservateur du Canada dans la circonscription de Drummond de 1984 à 1993... 2021 : Walter Gretzky, 82 ans, le père du célèbre Wayne Gretzky... 2021 : Mark Pavelich, 63 ans, ex-joueur de centre pour les Rangers de New York, les North Stars du Minnesota et les Sharks de San Jose... 2020 : Javier Pérez de Cuéllar, 100 ans, cinquième secrétaire général de l’Organisation des Nations unies de 1982 à 1991... 2019 : Ted Lindsay, 93 ans, ailier gauche qui a joué 17 saisons dans la LNH, dont 13 à Detroit où il a remporté quatre fois la coupe Stanley... 2019 : Luke Perry, 52 ans, acteur américain (Dylan McKay dans la série culte Beverly Hills)... 2019 : King Kong Bundy, 61 ans, lutteur américain de la WWE... 2016 : Michel Crète, 73 ans, président et chef de la direction de Loto-Québec de 1991 à 2002... 2016 : Pat Conroy, 70 ans, écrivain américain... 2015 : Ray Hatton, 83 ans, éducateur anglais, auteur et coureur de longue distance... 2010 : André Bouchard, 64 ans, éminent biologiste... 2009 : Yvon Cormier, 70 ans, lutteur connu sous le nom de The Beast... 2004 : Claude Nougaro, 74 ans, auteur-compositeur--interprète français... 1994 : John Candy, 43 ans, acteur et comédien canadien.