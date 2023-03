Plateformes numériques: voici 5 séries où les femmes mènent l’enquête

Les hommes détectives ont le droit à leur heure de gloire à la télévision. Certains sont même de véritables stars. Or, les femmes détectives n’ont rien à leur envier. Elles savent parfaitement épingler les criminels, peu importe leur passé, leurs motifs et leurs agissements. Voici cinq séries où des femmes font régner l’ordre.

Le poison de la vérité (v.o.: Truth Be Told)

Photo fournie par Hello Sunshine

Une quête de justice peut entraîner n’importe qui dans une véritable spirale d’émotions et avoir d’importantes conséquences. Surtout quand cette recherche vire à l’obsession. Faisant fi de possibles dommages collatéraux et des risques pour sa vie, la journaliste Poppy Parnell (Octiva Spencer), bien connue dans l’univers des balados, revisite l’affaire qui l’a rendue célèbre. Il y a près de 20 ans, elle a envoyé un homme derrière les barreaux... mais était-ce le bon criminel? Mekhi Phifer, Kate Hudson et Gabrielle Union font aussi partie de l’aventure.

►Trois saisons grâce à Apple TV+

Eaux turbulentes

Photo fournie par KOTV

Hélène Florent incarne un personnage différent de ce à quoi elle nous a habitués. Elle enfile les habits de l’enquêteuse Marianne Desbiens, dont la bavure policière la renvoie dans sa ville natale. Aussitôt arrivée, elle doit résoudre une histoire de meurtre, alors que dans sa vie personnelle, sa relation avec son fils n’est pas des plus réjouissantes... Plus tard, elle et ses collègues ont comme tâche de faire la lumière sur la mort de la fille d’un homme d’affaires influent. Un simple accident?

►1re saison sur Tou.tv et deuxième saison sur l’Extra de Tou.tv

La faille

Photo fournie par Pixcom

Qu’elle soit à Fermont, à Québec ou en terre familiale, Céline Trudeau n’a aucun répit. L’enquêteuse qui prend vie grâce à Isabel Richer n’a pas le moindre moment pour jouer au touriste. D’abord, elle doit résoudre un crime sordide alors que l’hiver ne lui fait pas de cadeaux. Ensuite, elle doit négocier avec la mort d’un homme qu’on a cimenté dans son bain. Enfin, elle relance l’enquête sur le meurtre de sa cousine. Comme si ce n’était pas assez éprouvant, son passé se moque d’elle en testant ses nerfs.

►Trois saisons proposées par Club illico

Cardinal

Photo fournie par Bell Media

On dit souvent qu’à deux, c’est mieux. La série a beau porter son nom, le détective John Cardinal (campé par Bill Campbell) est assurément de cet avis, même si au départ, il aurait préféré faire cavalier seul. Sa partenaire imposée, la détective Lise Delorme (jouée par Karine Vanasse), se révèle rapidement une formidable alliée dans sa quête: mettre la main au collet d’un tueur en série qui sévit en Ontario. Sans elle, qui sait ce qui aurait pu se passer... En prime: les épisodes des première et troisième saisons ont la signature de Podz.

►Quatre saisons avec Crave

The Widow

Photo fournie par Amazon Video

La jungle congolaise peut être exotique, intrigante et donner le goût de l’aventure. Or, aucun de ses attraits n’a de charme quand, comme Georgia Wells, on est investi de la mission de connaître la vérité sur la mort simulée de son mari. Un environnement hostile (Kate Beckinsale s’est évanouie sur le plateau brûlant) et une histoire de complot ne viendront toutefois pas à bout de la résilience d’une dame qui croyait l’homme de sa vie disparu à jamais et qui ne ménagera pas ses efforts.

►Huit épisodes relayés par Prime Video