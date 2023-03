TREMBLAY, Monique



À son domicile, le 1er mars 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Monique Tremblay. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Bédard et de feu monsieur Adélard Tremblay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil : sa belle-sœur Odette Leclerc (feu Jean-Pierre Tremblay); ses neveux et nièces : Émilie, Hugo, Claudie et Carmen Tremblay; les membres de la famille Bisson : Laurier, Lorraine et Robert. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs ami(e)s, dont Denise, Sylvie et Denis, qui lui était cher. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, au 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (QC) H1N 1C1, tél.: 1-888-768-6669, site Web : https://poumonquebec.ca/