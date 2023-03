LEMIEUX, Marie-Louis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 janvier 2023, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédé monsieur Marie-Louis Lemieux, fils de feu monsieur Léopold Lemieux et de feu madame Alma Harpe. Il était autrefois de Saint-Vallier de Bellechasse. Il demeurait à Lévis.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière de Saint-Vallier de Bellechasse. Il laisse dans le deuil son frère monsieur l'abbé Jacques Lemieux ainsi que des cousins et des cousines. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Bellevue de St-Romuald et celui de la Résidence Notre-Dame de Lévis, où il a demeuré ces dernières années, de même que les responsables de la Maison d'accueil La Croix de Saint-Charles de Bellechasse où il a reçu des soins attentionnés pendant une trentaine d'années auparavant.