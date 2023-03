PARADIS, Jasmine



À l'Hôpital Chauveau, le 20 février 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Jasmine Paradis. Elle était la conjointe de feu monsieur Jean-Marie Caron et la fille de feu dame Fernande Bernier et de feu monsieur Henri-Bertrand Paradis. Autrefois de Montréal, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Josée et Eddy Létourneau, ainsi que leur père Pierre Létourneau; ses petits-enfants : Marie-Pier Emond (Nicholas Cimon) et Violette Létourneau; ses arrière-petits-enfants : Henri et Blanche Cimon; ses frères et soeurs : Léonne, Jacqueline (Daniel Fontaine), Bruno, Robin (Nathalie Arseneault) et Weena (Dany Williams); ainsi que ses neveux, sa nièce, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Marie-Josée Mailloux, Stéphanie Thomassin, infirmière, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don destiné au Centre d'hébergement de l'Hôpital Chauveau, don possible par l'entremise de la Fondation pour les Aînés et l'Innovation sociale (FAIS), au 1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Qc) G1N 2W1, tél.: 418 691 0766, site Web : www.fondationfais.org