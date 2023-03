Changer d’air: de beaux petits chalets au centre de plein air Sainte-Agathe-des-Monts

Lors de mon passage à Sainte-Agathe-des-Monts, c’était la première fois que je voyais des pods avec les commodités d’un petit chalet. Habituellement, ces gîtes au toit en ogive sont plutôt rustiques.

Installés en décembre dernier au centre de plein air (qui est aussi le Camping Sainte-Agathe-des-Monts), les trois pods, tout à fait charmants, s’ajoutent aux trois petits chalets érigés en 2017.

Malgré la dimension modeste des pods, on n’a pas l’impression de manquer d’espace. Le coin cuisine, comprenant une plaque à induction et un petit four, est compact tout en étant fonctionnel.

Photo fournie par André Chevrier

Une table pliante est adossée sur un mur. Tout près, une échelle mène à une mezzanine en guise de chambre, avec deux matelas au sol. Le petit salon avec divan convertible en lit devient la chambre principale.

Situés à quelques minutes de l’accueil, les gîtes ont pu être desservis par l’électricité et l’eau courante. On retrouve donc des plinthes chauffantes et une salle de bain avec douche.

Les autres gîtes

Photo fournie par André Chevrier

Quant aux petits chalets plus traditionnels, ils offrent un peu plus d’espace, tout en étant eux aussi conçus pour quatre personnes. Il y a une chambre avec lit à deux places et une mezzanine avec deux lits à une place, accessible par un escalier.

Un plafond traversé de poutres en bois surplombe une cuisine à belle allure campagnarde. Le salon est agrémenté d’un poêle à combustion lente. Bref, le niveau de confort se rapproche des plus grands chalets.

Comme dans les pods, il n’y a pas de télé ni Wi-Fi, la connexion ayant plutôt lieu avec la nature.

De l’hiver à l’été

Si le territoire est favorisé par l’altitude pour le ski de fond et la raquette, l’été, c’est la proximité du lac des Sables qui en fait l’intérêt, pour la plage Major ou encore pour la voile.

Le plan d’eau, tout comme la rivière qui y mène, se prête bien à une balade en kayak, en pédalo ou en planche à pagaie. Il y a tout ce qu’il faut pour profiter de l’été lors d’un séjour en petit chalet.

Le mot d’ordre toutefois : réservez tôt.

CENTRE DE PLEIN AIR SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

Hiver : raquette et ski de fond

Été : plage, location de pédalos, canots, kayaks et planches à pagaie, proximité d’une école de voile

Pod : 179 $ par nuit (minimum deux nuits)

Chalet : 250 $ par nuit (minimum deux nuits)

►campingsainteagathe.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Au Zoo Ecomuseum

Ce parc zoologique de l’ouest de l’île de Montréal abrite exclusivement des animaux du Québec. On a alors l’occasion de voir de près loups, loutres ou hiboux qu’on aperçoit rarement en forêt.

►ecomuseum.ca

Aux îles de Boucherville

Dans le parc national, deux circuits de marche en boucle sont aménagés: à l’île Sainte-Marguerite (7 km) et à l’île de la Commune (5 km). En fin de journée, on a souvent la chance de croiser des chevreuils.

►sepaq.com

