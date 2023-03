De bons biscuits du four... à la table

Lors de la confection de biscuits, n’utilisez pas de margarine légère, les résultats ne seront pas satisfaisants et vous serez déçus. Par contre, une margarine d’huile de maïs, non légère, bien entendu, comparativement à tout autre corps gras donnera des biscuits plus moelleux. Si vous préférez utiliser du beurre, il est important qu’il soit à la température ambiante. Donc il faudrait penser à le sortir du réfrigérateur une heure avant le début de la recette.

Une pincée de sel ajoutée à la pâte fera ressortir la saveur sucrée des biscuits, mais respectez bien la quantité des ingrédients demandés pour la recette.

Le choix de la plaque est important pour obtenir des biscuits de couleur uniforme. Elle doit être épaisse, avoir un fini brillant et une couleur pâle. Les plaques foncées et antiadhésives absorbent rapidement la chaleur et font brunir le dessous des pâtisseries. Il faudrait alors penser à réduire la chaleur du four de 25 degrés.

Vous pouvez improviser une plaque à biscuits en recouvrant complètement une grille de votre four avec un papier d’aluminium fort.

La grille doit être placée au centre du four sinon le dessous des biscuits risque de brûler. En cas de désastre, utilisez une râpe à fromage du côté très fin pour enlever délicatement la surface noircie.

Après la cuisson, inutile de briser les biscuits collés à la plaque. Attendez qu’ils refroidissent et placez la plaque de cuisson sur un linge mouillé pendant 15 minutes. Vous n’aurez ensuite aucune difficulté à démouler vos biscuits.

Laissez la plaque refroidir avant d’y déposer la pâte pour une deuxième fournée. Pour gagner du temps, déposez la pâte sur un papier parchemin que vous n’aurez qu’à glisser sur la plaque à biscuits.

Si on dépose dans le fond de la boîte à biscuits une feuille de papier de soie ou du sucre blanc, on retrouvera toujours des biscuits très frais, car le surplus d’humidité sera absorbé par ces produits.

Pour récupérer des biscuits qui commencent à durcir, déposez un quartier de pomme dans la jarre à biscuits et, pour redonner du croquant aux biscuits amollis, passez-les cinq minutes au four ou ajoutez une tranche de pain dans la boîte.