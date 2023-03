DROLET, Diane



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Diane Drolet, survenu à Québec le 18 février 2023. Elle était l'épouse de monsieur Michel Vallières, la fille de feu Marguerite Larochelle et de feu Evariste Drolet. Elle habitait à Québec.Outre son époux, madame Drolet laisse dans le deuil ses filles : Danielle Vallières (Bobby Lizotte) et Denise Vallières; son petit-fils : Philippe Lizotte-Vallières; son frère : Jacques; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Vallières : Madeleine, Claire, Jean-Guy et Lucille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses frères : Raynald, André et Daniel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Dystrophie musculaire Canada, 1425 boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 506, Montréal (QC) H3G 1T7, téléphone : 1 800 567-2873.https://muscle.akaraisin.com/ui/ledirectgift/donations/startNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.