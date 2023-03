La firme informatique montréalaise Equisoft recueille 125 M$

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Québec injecte 70 millions $ dans l’entreprise

La firme informatique montréalaise Equisoft a clôturé cette semaine une ronde de financement de 125 millions $ à laquelle ont participé Investissement Québec (36 millions $), le ministère de l’Économie (34 millions $), Exportation et Développement Canada ainsi que Fondaction CSN. Fondée en 1994 par Luis Romero, Equisoft est un fournisseur de solutions numériques pour les secteurs de l’assurance et de l’investissement. Elle compte parmi ses clients plus de 250 institutions financières établies dans 17 pays.

Des acheteurs chez Boralex et Innergex

Les grands patrons de deux producteurs québécois d’énergie renouvelable ont investi dans leur employeur au cours des derniers jours. Le PDG d’Innergex, Michel Letellier, (photo) a acheté pour un peu plus de 125 000 $ d’actions de son entreprise la semaine dernière tandis que le PDG de Boralex, Patrick Decostre, a investi près de 100 000 $ dans la sienne. Les titres des deux entreprises ont reculé d’environ 10 % depuis le début de l’année, le secteur étant affecté négativement par la hausse des taux d’intérêt.

Le Groupe Master achète aux États-Unis

Établi à Boucherville, le Groupe Master a annoncé cette semaine l’acqui-sition de l’entreprise Refrigeration Sales Corporation, présente en Ohio et en Pennsylvanie. Fondé en 1952, le Groupe Master est un important distributeur de produits de chauffage, de réfrigération et de ventilation en Amérique du Nord avec 1300 employés, 75 succursales et cinq entrepôts. Le plus important actionnaire de Master est la firme d’investissement Novacap de Brossard.

Ils vendent du CGI

Julie Godin, coprésidente du CA de CGI (photo), a vendu pour plus de 330 000 $ d’actions de la multinationale de services-conseils en informatique, la semaine dernière. Quelques jours plus tôt, le chef de la direction des ressources humaines de CGI, Bernard Labelle, avait vendu pour plus de 725 000 $ d’actions de l’entreprise. Ces ventes d’actions ont coïncidé avec un nouveau sommet historique de plus de 125 $ pour le titre de CGI à la Bourse de Toronto.

Deux PME québécoises vendues à des Américains

Imperial Dade poursuit ses emplettes au Québec. Après avoir mis la main sur la firme Emballages Boudreault de Gatineau l’automne dernier, le groupe américain a annoncé cette semaine l’achat de deux autres entreprises québécoises. Imperial Dade a acquis Solutions Sherby, un distributeur de produits sanitaires fondé en 1989 et établi à Granby, Trois-Rivières et Magog. Imperial a également pris le contrôle de Servicorp, une entreprise montréalaise de distribution de produits de nettoyage et d’emballage établie en 1986.

Des dirigeants de Saputo et d’iA encaissent

Le mois de février a été payant pour des dirigeants de Saputo et d’iA Groupe financier. Le PDG d’iA, Denis Ricard (photo), a réalisé un profit de plus de 1,7 million $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’assureur de Québec. Deux vice-présidents, Renée Laflamme et Jacques Potvin, ont quant à eux empoché près de 245 000 $ et plus de 200 000 $ respectivement. iA a franchi cette semaine un sommet historique en Bourse. Du côté de Saputo, trois vice-présidents ont exercé des options le mois dernier. L’Américain Terry Brockman a ainsi touché un gain de près de 525 000 $ alors que Maxime Therrien a encaissé 325 000 $ et Gaétane Wagner, plus de 225 000 $. Le titre de Saputo a gagné plus de 15 % au cours des 52 dernières semaines.