ST-PIERRE, Rita Simard



À la Maison du Littoral de Lévis, le 11 février 2023, est décédée, à l'âge de 91 ans et 11 mois, Mme Rita Simard, épouse de feu M. Conrad St-Pierre, fille de feu Mme Ida Sirois et de feu M. Thomas Simard. Elle demeurait à Saint-André-de-Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 9h à 9h50., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la soeur de : feu Jeannette (feu Cyrice Dubé), feu Simone (feu Paul-Émile St-Pierre), Roland (Florence Desjardins), Raymond (Marthe Vermette). Sont aussi attristés par son départ sa belle-soeur Simone Laforest (feu Anatole St-Pierre); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Simard et St-Pierre ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant et les bénévoles de la Résidence Desjardins de Saint-André-de-Kamouraska et de la Maison de soins palliatifs du littoral de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du littoral de Lévis, 5445, rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis (Québec) G6V 4G9. La direction des funérailles a été confiée à la