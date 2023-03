Floride: les bonnes adresses de Michaël Rancourt

Qui diriez-vous est le plus grand ambassadeur des artistes québécois en Floride? Si vous êtes snowbird vous aurez vite deviné qu’il s’agit de l’imitateur et chanteur Michaël Rancourt.

Depuis des années, celui qui peut imiter près de 200 voix, en plus d’imiter des instruments de musique, divertit les retraités et vacanciers sur la populaire scène du Thunderbird, à Sunny Isles.

Tout a débuté il y a 16 ans, alors que se déroulait le Canada Fest à Hollywood Beach. L’artiste, qui célébrera ses 60 ans cette année, avait été invité à donner deux spectacles sur la grande scène du « Hollywood Broadwalk ». « À l’époque, cet événement avait attiré des centaines de Québécois. Ce fût vraiment un gros party! Alors on m’a proposé de faire une série de spectacles mais cette fois-ci sur la scène du Thunderbird et c’est devenu depuis une tradition », dit celui qui passe maintenant une partie de l’hiver en Floride, précisément à Hallandale.

Le 19 mars, il se produira pour une troisième fois cette année au Thunderbird, une salle mythique qui a accueilli au fil des ans les regrettés Pier Béland, Michel Louvain, Paolo Noël et plus récemment Patsy Gallant, Patrick Normand et Richard Abel pour ne nommer que ceux-là.... Une autre soirée à guichet fermé. Il en profitera pour faire des extraits de son nouveau spectacle « Les Inoubliables » qui rend hommage en chanson à une vingtaine de grands disparus tels Michel Louvain, Gilbert Bécaud, Jo Dassin, Dalida, Pierre Lalonde, et Gerry Boulet etc.

De retour au Québec, il entreprendra avec ce spectacle, sa 10ième tournée, qui le mènera partout à travers le Québec et même au Nouveau

Brunswick : « Je ne suis pas nécessairement la plus grande star au Québec, mais je suis privilégié car j’ai toujours été capable de vivre de mon métier. À chacune de mes tournées, les gens sont au rendez-vous que ce soit ici en Floride ou au Québec » dit celui qui s’est fait connaître en 1992 avec son spectacle 100 voix en l’air.

Voici quelques-unes de ses bonnes adresses en Floride.

Pizza Piola, Hallandale

« À mes yeux, la meilleure pizza en Floride est chez Pizza Piola sur le boulevard Hallandale. Je le dis sans gêne car ma conjointe est d’origine italienne et ses parents ont longtemps été propriétaires du seul restaurant italien de Granby, le Di Carlo et ils sont aussi du même avis. Ma pizza préférée est la Diavolo avec sa croûte mince et ses tomates fraîches. Ce qui fait la différence d’une bonne pizza est évidemment la fraîcheur de ses tomates. Ici on ne vous servira jamais de tomates bouillies ! Leur terrasse extérieure est aussi très agréable, et il arrive parfois que l’on se fasse servir en français. Ce n’est pas un endroit pour faire le party ou pour flasher. C’est un petit resto traditionnel, sans fla fla qui ne nous casse pas les oreilles avec de la musique trop forte, et où le service est rapide. Un endroit rassembleur, parfait pour les repas en famille ou entre amis.»

Shinju Japanese Buffet, Davie

« Les restaurants de type buffet à volonté sont légion en Floride mais ce n’est un secret pour personne, la qualité laisse souvent à désirer! D’ailleurs un bon nombre d’entre eux ne restent même pas en affaires plus d’un an. L’une de nos plus belles découvertes en Floride est le Shinju Japanese Buffet, à Davie qui sert un menu asiatique constitué de viandes, de sushi, de crabes et d’huîtres toujours succulent, et à un prix très raisonnable de 30$ par personne! Nous sommes de vrais adeptes! En trois mois, on y vient au moins une douzaine de fois! D’ailleurs, nous ne sommes pas les seuls car un grand nombre de Québécois le fréquentent assidûment! »

Dune by Laurent Tourondel, Fort Lauderdale

« L’une des plus belles terrasses, sinon la plus belle à Fort Lauderdale est bien celle du restaurant Dune by Laurent Tourondel. Ce resto n’est pas dans la partie très touristique de la plage de Fort Lauderdale, là où on retrouve beaucoup de bars, de restaurants et des boutiques de souvenirs. C’est un endroit plus en retrait, un peu plus au nord, en se dirigeant vers Lauderdale by The Sea. Ce qu’il y a de particulier avec cette terrasse est qu’elle est littéralement sur la plage, et ça, il n’y en a pas à tous les coins de rue en Floride! Le Dune est l’un de mes lieux favoris pour les Happy Hours. En effet c’est très agréable de déguster un bon cocktail accompagné de plats légers tels des sushis, des tapas ou encore d’excellentes entrées de poissons, les pieds dans le sable, face à l’océan. Les fins gourmets seront heureux d’apprendre que ce restaurant appartient au réputé chef étoilé Michelin, Laurent Tourondel, et on y sert un menu raffiné en salle à manger. »

La rue Las Olas, Fort Lauderdale

« Si vous aimez manger en terrasse, allez faire un tour sur la célèbre et vibrante rue Las Olas, à Fort Lauderdale, il y a un grand choix de restaurants où on peut manger dehors tout en écoutant des chansonniers.

Cette rue en plein cœur de Fort Lauderdale propose également des bars, des galeries d’art et de belles boutiques. Avec son côté exotique et éclectique, c’est un endroit qui nous transporte ailleurs. Tout cela nous rappelle l’ambiance qui règne sur la rue Lincoln à Miami Beach.»

Broadwalk, Hollywood Beach

« Je ne suis pas un grand sportif, mais je marche beaucoup et j’adore aller faire mon petit tour sur le Broadwalk à Hollywood Beach. C’est un classique en Floride, un lieu qui attire les marcheurs, les cyclistes, les amoureux de la plage et où on retrouve beaucoup de Québécois. Quand je viens ici, j’ai toujours l’impression de voir des gens heureux et de bonne humeur! Le soleil fait du bien à l’âme, on dirait ! Je vais souvent luncher au restaurant Sahara, également très fréquenté par les Québécois. Ça ne me coûte jamais plus de 18$ pour un lunch avec une bière. Attention, ce n’est pas de la grande cuisine, mais c’est pas mal pour un restaurant directement en face de l’océan! »

Pour les dates de son nouveau spectacle « Les inoubliables » qui célèbre ses 35 ans de carrière, consultez le : https://www.michaelrancourt.com

Note : on dit bien Broadwalk et non pas Boardwalk dans le cas de Hollywood Beach