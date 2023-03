La censure, une pratique du passé qui n’a pas épargné le Québec

La censure «n’a pas sa place ni dans l’art ni dans la démocratie», mentionne une motion adoptée le 2 février par l’Assemblée nationale du Québec en soutien à l’autrice Élise Gravel, dont le livre Pink, Blue and You ! a été interdit dans certains États américains. Québec a pourtant censuré de nombreux livres au cours de son histoire, comme le montre une exposition actuellement produite par ses bibliothécaires.

Photo tirée de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale

«Des dizaines de livres et de documents ont été interdits par les pouvoirs publics, même ici au Québec ; des personnes ont perdu leur emploi et un journaliste a même été emprisonné à cause d’une publication», commente l’historienne et bibliothécaire Carolyne Ménard, responsable de la médiation à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, qui a eu l’idée de mettre ensemble les «livres dangereux» de sa collection qui compte plus de 2,1 millions de documents.

Photo fournie par Martin Houde

Sa première surprise, quand elle a consulté avec son équipe les listes de livres «à l’index», comme on surnommait les ouvrages interdits par l’Église jusqu’en 1966, c’est de constater que les documents étaient nombreux et diversifiés sur les étagères mêmes de la bibliothèque de la colline Parlementaire.

Photo tirée de Google Books

Littérature «malsaine»

«Ô Jésus», dit une prière publiée en 1958 dans La semaine religieuse de Montréal, «délivrez-moi de la littérature malsaine et frivole, de cette épidémie d’illustrés indécents, revues, magazines, romans et feuilletons qui prêchent à plaisir le crime et l’immoralité».

Wikipedia

Cette prière visait à tenir les fidèles à l’abri des écrits jugés subversifs. Il pouvait s’agir de poésie, de théâtre, de romans et d’essais philosophiques ou politiques dont l’orientation était jugée néfaste pour l’idéologie dominante.

Ce type de censure était pratiquée par l’Église avec le soutien de l’État.

Photo tirée de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale

«Depuis le 16e siècle et jusqu’en 1966, le Vatican a publié chaque année un recueil de livres considérés problématiques à différents degrés», signale Mme Ménard.

Photo tirée de Wikiwand

Les titres qui y figuraient étaient l’œuvre de Voltaire, Victor Hugo et Baudelaire, mais on trouvait aussi des livres écrits au Canada français, qui étaient étudiés par la Congrégation de l’Index. Les exégètes donnaient une cote au livre.

Agaguk, d’Yves Thériault, a obtenu la pire évaluation («Dangereux») en raison de la sexualité et de la violence qu’on y trouve. Certains auteurs voyaient toute leur œuvre interdite (Index librorum prohibitorum) – ce fut le cas d’Émile Zola, en France – alors que d’autres recevaient la condamnation opera omnia pour un seul ouvrage.

Photo tirée de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale

L’enfer

Dans les bibliothèques du Québec, on devait suivre les directives des autorités en la matière et retirer des tablettes les livres séditieux. Mais ils ne disparaissaient pas totalement puisqu’ils prenaient le chemin d’une armoire verrouillée surnommée «l’enfer».

Les lecteurs pouvaient accéder aux livres à l’index, à condition d’avoir une autorisation signée par un représentant de l’Église.

Photo tirée de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale

Mais la censure n’était pas que religieuse. «Il y a eu des débats acrimonieux autour de certains écrits politiques. Certains ont duré des semaines, voire des mois», reprend Mme Ménard en donnant l’exemple de la chasse aux communistes dans les années 1940 et 1950.

Photo tirée de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale

Journaliste emprisonné pour «calomnie»

Photo tirée de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale

En 1922, un journaliste de Montréal, John H. Roberts, sera emprisonné pour quatre mois pour avoir blâmé l’inaction gouvernementale face à une affaire de meurtre dans le journal The Axe.

C’est à la suite du meurtre irrésolu de Blanche Garneau, violée et assassinée à 21 ans en juillet 1920 dans le parc Victoria, à Québec, que le journaliste écrit un article qui pointe du doigt deux députés du parti au pouvoir. En fait, il soupçonne les fils des députés Martin Madden et Arthur Paquet d’avoir commis le crime. Mais il ne publie aucun nom.

C’est trop pour le premier ministre de l’époque, Louis-Alexandre Taschereau, qui est aussi procureur général de la province de Québec. Il le cite à comparaître à l’Assemblée nationale et le condamne à la prison pour avoir «calomnié injustement deux députés».

Le journaliste passera 115 jours derrière les barreaux et refusera de s’excuser à la suite de cette affaire.

Le meurtre de Blanche Garneau est toujours inexpliqué un siècle plus tard, mais on a appris par la suite que le fils de Taschereau lui-même, membre d’une société secrète appelée le Club des vampires, constituée de fils de politiciens et de juges, aurait pu être mêlé au crime.

Pour voir l’exposition À l’index!

▶ Bibliothèque de l’Université Laval (Pavillon Jean-Charles Bonenfant), 2355, allée des Bibliothèques, Québec. Jusqu’au 2 avril 2023;

▶ Maison nationale des Patriotes, 610, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu. Du 15 juin au 3 septembre 2023.