La chasse toujours aussi populaire

La pratique de la chasse attire toujours beaucoup de nouveaux adeptes au Québec. Avec plus de 60 000 participants pour les différents cours offerts par Sécurité nature en ligne ou en présentiel, on peut dire que la chasse demeure populaire.

Sécurité nature est la filière éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

« Nous sommes contents de constater que les nouveaux chasseurs sont au rendez-vous, d’expliquer le président de la Fédération, Marc Renaud. Notre rôle est de promouvoir la chasse pour assurer la pérennité de cette activité qui fait partie de notre patrimoine depuis toujours. Nous avons facilité la tâche pour les gens intéressés, en offrant des cours en ligne tout en conservant nos cours donnés en présentiel partout au Québec. Le bilan de 2022 prouve que nous avons mis dans le mille. »

Au total, ce sont 61 206 personnes qui ont suivi un des cours offerts par Sécurité nature au cours de la dernière année. De ce nombre, 35 197 ont profité des formations en ligne pour les différents cours offerts.

En tout, 1500 formations ont été données en présentiel par les moniteurs bénévoles à travers tout le Québec, pour les cours canadiens de sécurité dans le maniement des armes à feu et des armes à feu à autorisation restreinte.

COURS POPULAIRES

Avec les cours en ligne, Sécurité nature a formé 17 274 nouveaux adeptes pour la chasse à l’arme à feu et 11 206 pour la chasse à l’arc et à l’arbalète.

Toujours en ligne, pour la chasse du dindon sauvage, la formation a été suivie par 6717 nouveaux adeptes.

Un fait très important à noter c’est que, pour les formations en ligne, 28 % des personnes inscrites étaient des femmes et 18 %, des jeunes de moins de 18 ans. L’intérêt des femmes et des personnes mineures continue de progresser chaque année.

Du côté des cours de maniement d’armes à feu donnés en classe, ce fut une année record avec un total de 25 829 participants qui se sont déplacés à travers le Québec pour suivre cette formation.

Dans ce nombre, on compte 30,1 % de femmes et 19,5 % de jeunes de 18 ans et moins. Après avoir connu une baisse durant la pandémie, les amateurs sont revenus au rendez-vous des nombreux moniteurs bénévoles de la fédération qui offrent ces cours.

En 2022, on a enregistré une augmentation globale de 3500 participants par rapport à 2021. Avec de tels résultats, on peut dire que la popularité de la chasse au Québec ne se dément pas.

EN BREF

GUIDE CAMPING QUÉBEC

L’édition 2023 du Guide du camping au Québec, édité par Camping Québec, vient tout juste de faire son apparition sur le marché. Il est disponible en version papier ou en version numérique. Vous y retrouverez toutes les informations pertinentes sur 1080 terrains, par exemple, ceux qui offrent le prêt-à-camper, les différentes promotions offertes dans les campings et plus. Vous pouvez vous procurer cet outil essentiel, soit en le commandant en ligne, soit en téléphonant au 1-800-363-0457. Des frais de port plus taxes seront appliqués. Il sera aussi disponible dans plusieurs points de distribution. Pour tout savoir : www.campingquebec.com

RENDRE AGRÉABLE CE QUI DÉPLAÎT

Les auteurs Jean-Marc Lord et André Pelletier viennent de publier, aux éditions Broquet, une nouvelle mouture de leur Guide complet de vie et survie en forêt. Cet ouvrage répondra à toutes vos questions sur quoi faire en cas de séjour en forêt qui n’était pas prévu, par exemple, si vous vous égarez ou si vous vous blessez. Il s’adresse à tous les amateurs de plein air et de nature. Il explique des techniques à la portée de tout le monde, testées, réalistes et vraiment utiles pour s’assurer que si l’imprévu arrive, l’expérience d’une nuit en forêt se passe le mieux possible. Il est disponible en librairie au coût de 39,95 $.

UNE DÉCOUVERTE UNIQUE POUR LA RELÂCHE

Photo fournie par Karl Tremblay

Si vous désirez vous mesurer à la plus haute piste de glisse en chambre à air accessible au monde, vous devez obligatoirement vous rendre aux Glissades Tewkesbury, situées dans le village du même nom, tout près de Québec.

Avec une hauteur de 104 mètres sur 600 mètres de longueur, la Guinness est la plus haute piste de glissade sur chambre à air accessible au public. En vous mesurant à elle, vous pourrez atteindre des vitesses de la luge olympique. Cette piste unique nécessite un poids minimum variant selon les conditions de glisse pour la dévaler. Ce n’est qu’une des 18 pistes réparties dans les trois secteurs de ce site merveilleux. Il y a des pistes de 30, 50 et 70 mètres de hauteur, accessibles à tous, sans restriction d’âge ou de grandeur. Ce centre est une entreprise familiale, gérée par la deuxième génération de la famille Roberge. Pour en savoir plus sur le site et les services : https://lesglissadestewkesbury.com/