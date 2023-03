La gastronomie à l’agenda du printemps

Les occasions ne manquent pas pour festoyer sur le mode gourmand jusqu’au printemps, tout en faisant plus de découvertes, qu’on soit amateur de vin, de bière ou de bonnes assiettes. En solo, en famille ou entre amis, faites une place à la gastronomie dans votre agenda du printemps !

Jusqu’au 2 avril

15e édition du Happening gourmand

Photo fournie par Happening Gourmand

Le Happening gourmand offre des menus table d’hôte à petits prix dans plusieurs restaurants du Vieux-Montréal durant un mois. Tout en profitant de l’ambiance de ce quartier historique, on découvre des menus deux services pour le brunch à 22 $, et des menus trois services pour le souper entre 32 $ et 52 $. Fruits de mer, pâtes ou grillades, il y en a pour tous les goûts !

happeninggourmand.com

Jusqu’au 31 mars

Manger dehors dans un dôme chauffé

Deux restaurants montréalais offrent cette expérience, pour des groupes de 2 à 8 personnes.

La Terrasse hivernale du William Gray

Photo fournie par William Gray

Ne manquez pas de découvrir le délicieux menu Cabane à sucre de la terrasse William Gray, servi dans un dôme chauffé, avec vue incroyable sur le Vieux-Montréal du haut du 8e étage !

hotelwilliamgray.com/fr/food/terrasse-william-gray-fr/

Les Refuges du Bivouac

Le restaurant Le Bivouac offre également cette expérience inusitée !

Du haut de sa terrasse du 6e étage, avec vue sur la Place des Arts, on déguste un menu raffiné aux saveurs boréales dans de confortables et vastes bulles chauffées.

restaurantbivouac.com/

15 et 29 mars

Dégustation de vin la QV au Central

L’agence d’importation privée de vin La QV sera présente au Central, hall gourmand réunissant une vingtaine de restaurants, pour offrir gratuitement des vins en dégustation.

C’est l’occasion de découvrir différents produits de l’agence, et de les expérimenter ensuite en accord avec certains plats provenant des restaurateurs participants.

laqv.ca

Le Central, Montréal

lecentral.ca/

23 au 26 mars

11e édition de Cabane Panache

Photo fournie par Promenade Wellington / Caroline Perron

Dans une ambiance de cabane à sucre, Cabane Panache est l’occasion de se sucrer le bec, tout en festoyant.

Spectacles de musique, foodtrucks, dégustation de tire d’érable et kiosques de bières, cocktails et cafés alcoolisés, il y en a pour toute la famille !

Événement gratuit / Promenade Wellington / promenadewellington.com

25 mars – 11 h à 18 h

Festival de bière Les Brasseurs

Première édition de ce festival de bière en hommage aux femmes travaillant dans le milieu brassicole. Une quinzaine de microbrasseries ayant des femmes aux commandes de l’entreprise ou des cuves de brassage seront réunies, venues des quatre coins du Québec.

Dégustation et lancement de produits, marché de producteurs et musique au programme !

Microbrasserie Overhop, Saint-Jean-sur-Richelieu

overhop.com/

26 mars - 11 h à 18 h

13e édition du Printemps déz.ip.pé

Photo fournie par Raspipav

Agences d’importation, vignerons, brasseurs et distillateurs accueillent le grand public au Marché Bonsecours, dans le cadre d’un grand salon organisé par le Regroupement des agences spécialisées dans la promotion des importations privées des alcools et des vins (Raspipav).

Plus de 600 vins d’importation privée et autres produits offerts à la dégustation.

Marché Bonsecours, Montréal

importation-privee.com/

30 mars au 1er avril

La Cuvée

Photo fournie par La Cuvée/ Arianne Nantel Gagnon

Événement de dégustation consacré aux bières et spiritueux d’ici, La Cuvée se déroule dans une ancienne église !

Producteurs et restaurateurs sont présents pour faire déguster nouveautés et produits rares. Spectacles burlesques et ambiance musicale rock vintage.

Salon 1861, Montréal

lacuvee.ca