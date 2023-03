«La Voix»: Marie-Ève Riverin, la coach de l’ombre

Les candidats de La Voix peuvent compter sur la présence des quatre coachs pour les aider à progresser et à devenir professionnels. Dans l’ombre, une autre personne les supporte dans cette aventure, il s’agit de Marie-Ève Riverin, coach vocal et directrice vocale.

Son travail est d’épauler et d’accompagner les candidats dans les différentes étapes de l’émission de TVA.

«Je suis présente durant les répétitions. Je poursuis ce qu’ils ont commencé avec les coachs, et je les fais travailler en fonction de leurs indications. Je suis aussi présente pour aider les coachs, notamment dans les choix de chansons. Je monte également tous les numéros d’équipe, quand on reçoit des artistes invités à partir des directs.»

Il n’y a toutefois pas de coaching vocal avant les auditions à l’aveugle, les candidats arrivent vraiment tels qu’ils sont, mais il y a quand même un accompagnement à la direction musicale avec Antoine Gratton, puis il y a une prise de tonalité. «On les soutient quand même durant cette étape, mais le coaching ne débute que lorsqu’ils font réellement partie de l’aventure.»

De bons conseils

Marie-Ève Riverin connait parfaitement bien les candidats dès le début de la saison, car elle est aussi une des juges durant les préauditions. Elle a aussi exercé ce rôle pour les dernières saisons de Star Académie, et elle est donc témoin de l’évolution des candidats au fil des années.

«On s’aperçoit que l’appel des coachs est toujours fort. Les candidats vont souvent nous dire que la musique de tel coach les appelle et qu’ils aimeraient travailler avec elle ou lui. Ça demeure des candidats qui sont passionnés par la musique et par l’envie de vivre cette aventure. Ce qui revient aussi beaucoup depuis la pandémie, c’est l’urgence de vivre son rêve et de ne pas attendre.»

Cette saison, de nombreux candidats ont confié avoir tenté leur chance à plusieurs reprises avant de pouvoir enfin accéder aux auditions à l’aveugle. «Un des plus grands défis est de choisir la chanson qui va les représenter et mettre tout ce qu’ils sont en valeur. Au-delà d’entendre une voix, on veut rencontrer la personne, savoir à qui on a affaire.»

Choisir la bonne chanson est donc la plus grande difficulté pour les préauditions, comme pour les auditions à l’aveugle. Corneille a déjà fait tout un discours là-dessus lors de la troisième émission de la saison. «Les candidats font parfois l’erreur d’aller dans quelque chose qu’ils aiment écouter ou qu’ils aimeraient être, mais qui ne colle pas à eux. Le choix de la chanson représente 75 % de l’audition, c’est vraiment important.»

La coach vocale ne lâche d’ailleurs pas les candidats une fois la finale de la saison terminée; elle continue souvent à travailler avec eux par la suite, que ce soit pour leur premier album ou pour une tournée. «J’ai aussi travaillé sur l’album avec eux, je me suis occupé du match entre les candidats et les chansons. Je les connais bien, donc je peux les aider plus facilement.»

Sur scène

Si Marie-Ève Riverin travaille dans l’ombre à La Voix ou à Star Académie, elle est parfois sur scène dans la lumière. Elle a ainsi été une des choristes de Lara Fabian durant sa dernière tournée, 50 World Tour.

«J’ai connu Lara Fabian sur le plateau de La Voix lorsqu’elle était coach. On ne se connaissait pas avant. Elle a appris à me connaitre, on avait beaucoup d’affinités dans la façon de travailler avec les candidats. C’est une grande pédagogue et j’ai aussi appris beaucoup à travers elle.»

La Voix est diffusée chaque dimanche, à 19 h 30, à TVA.