Le Journal aux Pays-Bas: les patineuses canadiennes raflent l’or après la disqualification des Néerlandaises

HEERENVEEN, Pays-Bas | Jamais une médaille d’or n’aura eu un goût aussi aigre-doux.

La poursuite par équipe composée de Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann a remporté le seul titre important qui manquait à son riche palmarès, hier. Mais les filles n’avaient vraiment pas le cœur à la fête.

Battues par les Néerlandaises, les Canadiennes ont hérité quelques minutes plus tard de la médaille d’or parce que les favorites de la foule ont été disqualifiées. Joy Beune a vu son bas glisser et découvert un petit bout de peau.

Pour des raisons de sécurité, les patineurs doivent porter des bas de kevlar lors des épreuves du départ groupé et de la poursuite par équipe.

Quand la décision a été annoncée, les Canadiennes étaient loin de célébrer. « C’est particulier cette victoire parce qu’on voulait l’or, mais pas de cette façon, a résumé Maltais. On était contente de notre performance, mais on s’est demandé ce qui s’était passé quand on a vu le temps des Néerlandaises [elles ont été près de deux secondes plus rapides]. »

« On est intelligentes et on va revenir l’an prochain pour gagner un vrai titre, a ajouté Maltais. Avec un peu de recul, ça sera important de célébrer notre saison. »

Retour à la planche à dessin

Blondin a résumé la situation. Il faudra retourner à la planche à dessin, a-t-elle imagé. On ne sait pas ce qui s’est passé. C’est clair qu’on continue l’an prochain. »

Médaillées d’or à Pékin et championnes de la Coupe du monde au cours des trois dernières années, les Canadiennes avaient remporté l’argent dans la bulle de Heerenveen au mondial de 2021.

Consternation

Les patineuses néerlandaises, de leur côté, étaient inconsolables dans la zone mixte. Joy Beune ne parvenait pas à expliquer la décision des juges.

« J’ai demandé à un juge ce qui arriverait si une patineuse déchirait son costume, a-t-elle souligné. Il m’a dit que ce n’était pas la même chose, mais c’est la même chose. Je porte toujours ces bas et il y en a un qui a glissé pendant la course. On célébrait et on donnait des entrevues quand la télévision nous a informées que nous étions disqualifiées. »

Les Japonaises et les Américaines ont complété le podium.

L’argent pour les hommes

Le contraste était frappant avec l’équipe masculine qui célébrait la conquête de sa médaille d’argent. Le trio d’Antoine Gélinas-Beaulieu, Connor Howe et Hayden Mayeur croyait à ses chances de victoire et prévoyait une lutte à quatre pour les trois médailles.

« On a connu une course exceptionnelle et nous sommes ultra contents, a résumé Antoine Gélinas-Beaulieu, qui remportait une deuxième médaille en deux soirs après l’or au relais par équipe, jeudi.

« Je me souviens de la victoire du Canada avec Denny Morrison, Mathieu Giroux et Lucas Makowsky en 2010 aux Jeux de Vancouver et c’est une course que j’ai toujours eue dans mon cœur. »

« Pas loin de la victoire »

Le Canada a détenu les commandes pendant longtemps, mais les Néerlandais ont complété les derniers tours en force pour se sauver avec l’or par un écart de 0 s 17. «

Nous n’étions pas loin de la victoire et il nous en manquait un peu, a indiqué Gélinas-Beaulieu. J’ai failli trébucher dans le dernier demi-tour et cela a possiblement joué. J’ai tout donné. J’avais un mal de jambes inimaginable et je peinais à rester debout. »

Mayeur croyait aux chances de victoire du Canada. « Notre médaille n’est pas inespérée, a-t-il affirmé. On savait qu’il y avait quatre équipes très compétitives. Chacun a rempli son rôle. Nous en sommes à notre première année ensemble et il y a un bon potentiel. »

Jumelés aux Canadiens, les Norvégiens ont complété le podium

Un modèle unique au monde

Le système de développement des patineurs néerlandais n’a pas d’égal

Photo REUTERS

Super puissance en patinage de vitesse, les Pays-Bas misent sur un système de développement différent de tout ce qui se fait ailleurs sur la planète.

Au milieu des années 1990, des patineurs, avec l’appui de corporations, se sont inspirés de ce qui se fait dans le cyclisme et ont formé des équipes professionnelles. Les vedettes internationales de longue piste portent les couleurs de leur équipe professionnelle en Coupe du monde et celles de la Fédération néerlandaise lors des mondiaux et des Jeux olympiques.

Médaillé olympique et multiple champion du monde toutes distances, Rintje Ritsma avait été un pionnier au début des années 1990 et il vit maintenant l’envers de la médaille comme entraîneur de l’équipe nationale néerlandaise.

La Fédération néerlandaise contribue au financement des patineurs, mais la grosse partie du budget provient des équipes, dont les entraîneurs ont la mainmise sur les athlètes à l’exception des épreuves par équipe. Ailleurs dans le monde, ce sont les Fédérations qui gèrent le développement du sport.

Grand patron du cyclisme et du patinage de vitesse chez Jumbo Vista, Richard Plugge nous explique ce qui a mené à la création des équipes commerciales. Jumbo Vista est la grande puissance avec des patineurs de la trempe d’Antoinette Rijpma-De Jong, Jutta Leerdam, Thomas Krol et Dai Dai N’tab. L’autre grosse équipe est Reggeborgh qui compte dans ses rangs notamment Patrick Roest, Kjeld Nuis et Hein Otterspeer.

Du temps pour se développer

« En mettant sur pied plusieurs équipes commerciales, nous avons pu développer plus de patineurs que la Fédération pouvait faire et le nombre à la hausse a permis d’améliorer le niveau, a-t-il raconté. Ce fut une grosse différence dans le développement. »

« Un jeune patineur de 18 ans qui n’est pas encore assez bon pour percer l’équipe nationale a maintenant plus de temps pour se développer dans la structure commerciale, de poursuivre Plugge qui précise que les budgets n’ont rien à voir avec son équipe cycliste.

« Nous avons constaté l’amélioration. Les grands succès néerlandais n’auraient pas été possibles sans ces changements. »

Ce partenariat ne s’est pas fait du jour au lendemain.

« Il y a eu beaucoup de travail pour la négociation des droits des équipes, mais ça valait la peine. La Fédération nous a donné l’opportunité d’aller de l’avant et demeurer les patrons. Le sport s’est amélioré et il y a plus de jeunes qui veulent devenir patineur professionnel. »

Même si Plugge souhaiterait voir le modèle néerlandais se développer ailleurs, ce n’est pas une façon de faire qui est réaliste pour la majorité des pays qui n’ont pas un bassin de patineurs suffisant.

Avantages du modèle canadien

S’il convient que le modèle néerlandais comporte des avantages indéniables, Mark Wild estime que l’unité qu’on retrouve au Canada est un élément très positif.

« Peu importe dans quel Centre national les athlètes s’entraînent, les entraîneurs travaillent ensemble pour améliorer le programme national, a souligné le directeur de la haute performance à Patinage de vitesse Canada.

« Les équipes néerlandaises sont unies aux Jeux et au mondial, mais sont très compétitives pour le reste. Ils veulent performer pour leur équipe et non pour leur pays. Cette unité, on peut l’amener à l’international pour les événements par équipe. »

Pas le moment de changer une recette gagnante

Avant les Jeux olympiques de Pékin, Laurent Dubreuil avait fait part de son désir de tenter un jour l’expérience professionnelle en Hollande au cours de sa carrière, mais sa réflexion a depuis évolué.

« Si je ne patine pas chez les professionnels, je vais avoir un regret, a-t-il confié, mais je suis tellement bien à Québec. La recette fonctionne très bien et ça serait étonnant que je tente l’expérience avant les Jeux de 2026. Je ne veux pas changer la recette avant les Jeux. »

Dans le passé, Alex Harvey s’est entraîné en Norvège, qui représente la grande puissance en ski de fond. Et Kim Boutin s’est entraînée avec l’équipe nationale de patinage sur courte piste des Pays-Bas. Si jamais Dubreuil se laisse tenter par l’expérience, il s’agira d’une décision familiale.

« J’aurais pu le faire quand j’avais 23 ou 24 ans avant d’avoir des enfants, mais je n’étais pas assez bon à l’époque pour recevoir un salaire. Sur le plan scolaire, mon épouse est enseignante au primaire et elle pourrait faire l’école à la maison aux enfants. »

Des supervedettes

Les meilleurs patineurs néerlandais sont élevés au rang de supervedettes dans leur pays, au même titre que les joueurs de la LNH au Québec. Ils profitent à certains égards de conditions qui n’ont rien à voir avec celles des Canadiens.

« Une partie de moi serait mieux là-bas, mais j’ai une bonne situation à Québec dans une belle ville, près de ma famille. Depuis Pékin, je suis plus reconnu et apprécié dans ma communauté, mais je ne recherche pas le vedettariat. Ce qui me rend heureux est ma famille, l’entraînement, une sortie au restaurant. Je préfère une vie simple à une vie glamour. »

« Si j’avais plus d’argent, je ne serais pas plus heureux. Tant que j’ai assez d’argent pour voyager. Après les mondiaux, on prend des vacances en Belgique et à Malte et, en avril, nous irons dans le Sud pour la première fois de ma vie après 45 voyages en Europe. Rose aime la plage. »

Expérience peu fructueuse

Étant donné que le 500 m est la seule épreuve où les Pays-Bas ne placent pas systématiquement des patineurs sur le podium, Dubreuil pourrait-il être une prise intéressante pour une formation comme Jumbo Visma ?

« Pour le moment, ce n’est pas une option de regarder à l’extérieur, a mentionné le grand patron, Richard Plugge. Il faudrait obtenir l’accord de la Fédération néerlandaise. Dans le passé, nous avons tenté l’expérience avec un patineur français et ce ne fut pas un grand succès. »