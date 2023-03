«Le retour de Guy Lafleur m’a inspiré» -Marc Ramsay

Marc Ramsay est un entraîneur de boxe reconnu sur la scène internationale. Il a participé à plusieurs combats de championnats du monde, cependant il est toujours reconnaissant envers le légendaire entraîneur de boxe Abe Pervin, qui a cru en lui.

Il adore ses trois enfants, qu’il considère comme les stabilisateurs de sa vie.

Tu es natif de l’Abitibi.

Je suis né à Noranda et mes parents, Guy et Gabrielle, ont eu cinq enfants, dont quatre filles. Je crois avoir vécu les plus belles années de ma jeunesse à Noranda.

Ton père était un excellent joueur de hockey.

Mon père s’est installé à Noranda afin de jouer dans une ligue semi-professionnelle pour la formation minière des Copperfields de Rouyn-Noranda.

Le décès de ton père.

J’avais à peine 4 ans quand il est décédé d’un cancer de la prostate. Aujourd’hui, grâce à la recherche, il aurait vaincu son cancer.

Est-ce que ton père t’a manqué ?

De 4 à 8 ans, sa présence ne m’a pas manqué, mais, plus tard, la présence autoritaire d’un père était un grand vide.

Le rôle de ta mère.

Maman était l’autorité qui devait aussi montrer son amour pour ses enfants. Également, elle était responsable de gagner de l’argent pour répondre aux besoins de la famille. Une mère merveilleuse qui n’a jamais surmonté la perte de notre père.

Le déménagement vers Trois-Rivières a été difficile.

Et comment... Je jouais au hockey avec mes amis à Noranda et j’étais heureux. Cependant, à 8 ans, nous avons déménagé à Trois-Rivières pour faciliter les études de ma sœur.

Les vacances familiales des Ramsay.

J’adorais retourner voir la famille de ma mère en Abitibi. Nous allions aussi à Lévis retrouver la famille de mon père.

Une deuxième épreuve, le décès de ta mère.

J’ai 16 ans lorsque maman est décédée, et ce fut très difficile pour moi. Tellement que j’ai flirté avec la criminalité. J’étais devenu tout simplement un bum, un vrai voyou.

Aimais-tu fréquenter l’école ?

Au primaire, j’étais indiscipliné, car il me manquait une présence paternelle, mais j’appréciais le secondaire, car j’ai beaucoup lu sur les méthodes d’entraînement des boxeurs jusqu’à la mort de ma mère.

Tu es devenu un décrocheur en troisième secondaire.

À la suite du décès de ma mère, j’ai tout abandonné. Destination Vancouver en auto-stop.

Est-ce que ta vie s’est améliorée à Vancouver ?

Ça a empiré parce que j’avais toujours des problèmes d’alcool, et même la boxe n’existait pas pour un gars comme moi. Après deux ans, j’ai pu maîtriser un peu l’anglais et je suis retourné à Montréal.

De retour sur les bancs d’école.

À mon retour, je me suis inscrit aux cours pour adultes pour terminer mon secondaire, ce qui m’a permis de m’inscrire à l’école de la construction.

Tu as vécu dans plusieurs quartiers de Montréal.

J’ai connu le quartier Hochelaga-Maisonneuve, alors que j’habitais sur la rue Sicard et ensuite, sur Pierre de Coubertin, ce qui m’a permis d’aller aux matchs des Expos. Ensuite, j’ai déménagé à Saint-Henri, avant un retour sur la rue Papineau ; et j’allais me faire couper les cheveux chez Menick.

Le retour de Guy Lafleur t’a inspiré.

J’avais appris que Lafleur s’était entraîné au club de boxe de Georges Cherry, à Montréal. Alors, j’ai décidé de faire comme lui. Mais ma carrière de hockeyeur ne s’est pas améliorée et je suis devenu un amateur de boxe.

Tu t’es rendu au club de boxe de Georges Cherry.

J’assistais aux conférences de presse et aux séances d’entraînement. En passant, j’aimerais souligner la générosité de Georges qui a permis aux jeunes boxeurs du quartier de s’entraîner chez lui.

Quelle relation avais-tu avec Georges Cherry ?

J’avais un énorme respect pour lui. Malgré le fait que je travaillais dans la construction, il m’accueillait comme une personne du monde de la boxe.

As-tu fait de la boxe amateur ?

J’ai disputé environ une quinzaine de combats avant de réaliser que je voulais plutôt devenir un entraîneur, non un boxeur. Mes combats de boxe m’ont inculqué à ne pas craindre de faire des sacrifices pour réussir dans la vie.

Qui étaient tes boxeurs favoris ?

Grâce à Yvon Michel, j’ai pu découvrir les Stéphane Ouellet et Éric Lucas. J’aimais aussi Mathew Hilton et Marvin Hagler.

Tu aurais aimé rencontrer le légendaire Roger Larrivée.

Les entraîneurs réputés Abe Pervin et Russ Anber me répétaient continuellement que le décès de M. Larrivée était une lourde perte pour la boxe québécoise.

Tu l’as tellement respecté que tu l’as engagé.

À l’occasion, je travaillais avec lui dans le coin d’un boxeur, ce qui m’a permis de le connaître et de le respecter beaucoup. Tellement qu’aujourd’hui, il fait partie de mon équipe, le dynamique Russ Anber.

Ta première sortie avec ta future épouse fut assez chaotique.

En réalité, il n’y a pas eu de sortie, car nous devions nous voir après un combat de Jean Pascal, mais il a subi la défaite.

Sa réaction a ouvert la voie à une merveilleuse relation amoureuse.

Pensez-y. Mon premier rendez-vous, je dois l’annuler et elle me sourit tout simplement en me disant de ne pas m’inquiéter parce qu’elle comprenait la situation.

Tu as compris que Renée était la femme de ta vie.

Renée a accepté la contrainte sans jamais se plaindre. Encore aujourd’hui, c’est une femme exceptionnelle qui comprend et accepte les obstacles qui se dressent devant nous. Ce n’est pas facile pour une épouse dans le monde du sport. Néanmoins, Renée est toujours présente pour m’appuyer et son amour inconditionnel est ma source d’inspiration.