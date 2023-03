LHJMQ: les Olympiques trop forts pour l’Océanic

RIMOUSKI-Malgré une performance honorable de l’Océanic, les Olympiques de Gatineau ont poussé à 14 leur séquence victorieuse grâce à un gain de 5-1 samedi soir à Rimouski.

Le match a été plus partagé que ne l’indique le pointage. Les chances de marquer étant de 16 contre 13 en faveur des Olympiques.

Alexandre D'Astous

« Nous avons eu un très bon début de match. La plupart des gars ont bien compétitionné. Nous avons été victimes de trois revirements dans notre territoire qui ont mené à trois buts. Le match s’est joué sur les unités spéciales. Notre avantage numérique a été moins bon. On aurait dit que certains joueurs ne voulaient pas la rondelle. Nous nous sommes ajustés en désavantage numérique. Nos jeunes défenseurs de 17 ans Mathys Laurent et Luke Coughlin ont très bien fait. Ce sont de beaux apprentissages contre une équipe qui compte 16 joueurs de 19 et 20 ans et qui est en feu présentement », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Alexandre D'Astous

Très bon départ de l’Océanic

L’Océanic a connu un fort début de match obtenant quelques bonnes chances de marquer, mais le gardien des Olympiques, Francesco Lapenna a fermé la porte. Les visiteurs ont profité d’une supériorité numérique en milieu de période pour prendre les devants lorsqu’Alexis Gendron a décoché un boulet du cercle des mises en jeu bien alimenté par l’espoir du Canadien, Riley Kidney.

Un but qui a fait mal

Les Olympiques ont porté un dur coup à l’Océanic en doublant leur avance avec sept secondes à faire à la période sur une sortie hasardeuse du gardien Gabriel Robert qui a remis le disque à Kidney qui a repéré Antonin Verreault à l’embouche du filet. Un but en infériorité numérique de surcroit. « Notre gardien sort et notre joueur va sur lui au lieu de se donner en option de passe », a commenté Serge Beausoleil.

Alexandre D'Astous

En début de deuxième période, Marcel Marcel a porté la marque à 3-0 à la suite d’un revirement en territoire défensif causé par Cory MacGillivray. Xavier Filion a redonné espoir aux partisans de l’Océanic lorsque Lapenna a échappé son lancer en voulant mettre un peu trop de moutarde. Marcel a calmé la foule avec son 2e but de la période sur une passe parfaite de l’ex-Océanic Isaac Belliveau à l’embouchure du filet.

Les Olympiques ont ajouté un 5e but en troisième période, le 2e de la saison de Cristiano Spadafora.

En bref

Serge Beausoleil a retranché les attaquants Shawn Pearson, Nathan Lévesque et Quinn Kennedy ainsi que le défenseur Spencer Gill. Simon Maltais a raté le match en raison d’une blessure subie cette semaine à l’entraînement. Son absence est évaluée à une semaine.

Les deux mêmes équipes s’affronteront de nouveau dimanche après-midi. Serge Beausoleil a déjà confirmé que le défenseur de 16 ans Spencer Gill serait de l’alignement dimanche et probablement Shawn Pearson à l’attaque.