LNH: les Stars font fi du retour de Cale Makar

L’Avalanche du Colorado a paru déboussolée dans une défaite de 7 à 3 aux mains des Stars de Dallas, samedi au American Airlines Center, et ce, même si elle pouvait compter sur le retour au jeu de son défenseur étoile Cale Makar.

• À lire aussi: Que se passe-t-il avec le Lightning?

• À lire aussi: LNH: un entraîneur adjoint atteint d’un cancer

Une commotion cérébrale gardait à l’écart le dernier récipiendaire du trophée Norris depuis le 18 février. Il a été blanchi de la feuille de pointage en 22 min 27s.

L’entraîneur-chef Jared Bednar a cette fois dû composer avec l’absence de Valeri Nichushkin et Josh Manson. Sans ces deux éléments importants de leur jeu défensif, les «Avs» ont laissé beaucoup trop d’espace au premier trio des Stars, une des unités les plus redoutables du circuit.

Jason Robertson en a profité pour amasser trois points, dont ses 36e et 37e buts de la campagne. Roope Hintz (deux aides) et Joe Pavelski (un but, une aide) ont aussi causé des problèmes aux visiteurs.

Miro Heiskanen, Mason Marchment, Radek Faksa et Wyatt Johnston ont complété la marque.

Par ailleurs, Max Domi portrait pour la première fois le chandail vert des Stars après avoir été acquis avant la date limite des transactions. Il n’a pas noirci la feuille de pointage, mais a déjà montré une belle chimie avec Marchment et Tyler Seguin.

Du côté de l’Avalanche, le défenseur québécois Samuel Girard a connu son premier match de trois points de la saison. Il a inscrit son cinquième but de la campagne à l’aide d’un lancer frappé précis, en plus de se faire complice d’Andrew Cogliano et Evan Rodrigues.