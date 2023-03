LNH: un entraîneur adjoint atteint d’un cancer

L’entraîneur adjoint Mike Stothers, des Ducks d’Anaheim, a révélé samedi qu’il était atteint d’un cancer de stade 3.

Stothers, 61 ans, a reçu un diagnostic de mélanome du ganglion lymphatique. Il se fera opérer dans les prochaines semaines.

«Je veux remercier ma famille, mes amis et l’organisation des Ducks (...) pour leur soutien incroyable dans cette période difficile, a écrit celui qui a disputé 30 matchs dans la Ligue nationale de hockey.

«Si je pouvais partager un seul message, ce serait d’écouter votre corps. Si vous remarquez que quelque chose cloche ou que vous ne vous sentez pas comme vous-même, consultez un médecin immédiatement. N’attendez pas, s’il vous plaît. Ça pourrait être la meilleure décision que vous prendrez.»

Stothers a été embauché le 15 juin 2021. Il œuvre aux côtés de l’entraîneur-chef Dallas Eakins et des adjoints Newell Brown et Craig Johnson derrière le banc des Ducks.

«Mike est une excellente personne et un des hommes les plus résilients du monde du hockey, ont écrit les propriétaires Henry et Susan Samueli dans une déclaration commune. Nous soutenons et apprécions le message que veut transmettre Mike. Le fait qu’il prenne le temps d’aider les autres pendant qu’il traverse cette dure épreuve en dit long sur lui.»