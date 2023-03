Mexique: Un tout inclus avec vue où se détendre et guetter les baleines

Une plage encore sauvage où viennent se briser les vagues du Pacifique. Des baleines à bosse qui défilent au large durant le petit-déjeuner. Des couchers de soleil flamboyants à admirer sans quitter la piscine à débordement. Le Marival Armony Luxury Resort and Spa est un hôtel qui a de quoi surprendre agréablement! Tour guidé.

Construit en pente douce, à même une falaise, le Marival Armony se trouve sur la côte ouest du Mexique, dans l’État de Nayarit, à environ 1 heure de route de Puerto Vallarta. Il est offert en formule tout compris à partir de Montréal, est classé 4.5 ou 5 étoiles (selon les voyagistes) et il est réservé à une clientèle de 18 ans et plus.

Sarah Bergeron-Ouellet

Ce complexe bordé par l’océan fait partie de la nouvelle collection Détente 18+ de Transat, qui regroupe une dizaine d’hôtels du Sud jugés particulièrement propices aux séjours tranquilles en couple ou entre amis.

Sarah Bergeron-Ouellet

Avec 268 chambres, 4 restaurants et 5 piscines (dont 2 VIP), il est vrai que le Marival Armony offre une ambiance intime comparé à certains gros tout inclus. Et - surprenant mais vrai - il se révèle plus luxueux en vrai que sur bien des photos promotionnelles!

Sarah Bergeron-Ouellet

Nature et détente

Sur place, on remarque aussi que la nature est très présente. Sans être en pleine jungle, l’hôtel se trouve dans une zone encore peu développée de la baie de Banderas. Il est doté d’une place centrale bordée de palmiers royaux et l’océan y fait office de toile de fond un peu partout.

C’est le cas au (seul) restaurant buffet du complexe, La Brise, où on peut s’asseoir en surplomb de la plage sous un traditionnel toit de palme. Là, on découvre un grand choix de nourriture, que ce soit des fruits, des légumes, des plats de viande, des plats végés ou des stations spéciales de paella, pâtes, burgers, pad thaï, crevettes et alouette! Notre coup de cœur: le petit kiosque proposant des spécialités locales fraîchement cuisinés où on alterne entre tacos, quesadillas, ceviches, aguachiles ou grillades, selon les jours ou moments de la journée.

Sarah Bergeron-Ouellet

Pour ce qui est des restaurants à la carte: mention spéciale à la terrasse secrète du resto Essence et aux vues sur le coucher de soleil de la «table gastronomique» Divium!

Sarah Bergeron-Ouellet

Quant au programme d’activités (incluses dans les forfaits tout compris), il varie lui aussi d’une journée à l’autre. Des cours de yoga aux séances de «sound healing» en passant par les dégustations de tequila, l’aquagym, les prestations de musiciens et les introductions au surf, il y a plusieurs possibilités pour s’occuper.

Les personnes ayant réservé un forfait Collection Détente 18+ de Transat ont droit à des petits extras «bien-être», par exemple une séance d'hydrothérapie incluse, des rabais au spa ou encore l’accès à un lit balinais pour une journée (le bonheur!).

Sarah Bergeron-Ouellet

Ceux qui souhaitent profiter d’une chambre très spacieuse où se replier peuvent opter pour une suite Lush. Elle sera dotée d’un salon, de deux salles de bain et d’un grand balcon et leur donnera accès à une piscine VIP réservée.

Sarah Bergeron-Ouellet

Sarah Bergeron-Ouellet

Notre conseil «ultime» serait toutefois de ne pas manquer le plaisir simple d’une balade à la plage, que ce soit pour guetter les baleines (de passage entre décembre et mars) ou pour admirer les couchers sur l’océan, légendaires dans cette partie du Mexique.

Sarah Bergeron-Ouellet

Le Marival Armony Luxury Resort & Suites en bref

À Punta de Mita, Nayarit, Mexique

5 étoiles

18 ans

268 chambres

3 piscines + 2 piscines VIP

4 restaurants

4 bars

1 spa ($)

Programme d’activités

Fait partie de la collection Détente 18 ans + de Transat

À considérer

Les prix sont très variables, mais le Marival Armony n’est pas un hôtel à mini-budget. Au moment de rédiger ceci, on trouve des forfaits tout inclus d’une semaine à 2777 $ par personne pour mars 2023 ou 2499$ pour avril 2023 sur Transat.com.

L’établissement se trouve sur la côte pacifique du Mexique, on oublie donc le sable blanc poudreux et la mer turquoise sans vagues! Le Pacifique est plus agité. L’hôtel prête d’ailleurs des «boogie boards» aux baigneurs. Il offre aussi des cours de surf et la location de planches ($).

Ceux qui aiment les gros complexes hôteliers avec de très nombreux bars, restos, piscines et spectacles à grand déploiement n'apprécieront pas nécessairement le côté intime de cet hôtel

Sarah Bergeron-Ouellet

À propos de la collection Détente 18 +

Nouveauté 2022-23, cette collection de Transat est née de l’engouement des vacanciers pour les séjours de relaxation. «Nous avons analysé les recherches effectuées sur notre site web ainsi que les réservations de forfaits et avons remarqué que les complexes pour adultes étaient en forte demande, explique Marie-Christine Pouliot, conseillère principale, relations publiques et contenu marketing chez Transat. L’industrie du tourisme observe aussi depuis plusieurs années un intérêt grandissant pour les voyages de bien-être, intérêt qui s’est multiplié suite à la pandémie.» La collection regroupe donc des hôtels 4.5 ou 5 étoiles, réservés aux adultes, qui offrent «un cadre paisible» propice à la détente. Les forfaits Détente incluent des petits extras (repas «spécial» au meilleur resto de l’établissement, panier d’aromathérapie à la chambre, rabais au spa, etc.). Pour le moment, seuls neuf hôtels font partie de la collection.

Infos: www.transat.com

Sarah Bergeron-Ouellet

Ce voyage a été rendu possibe grâce à Transat.