Mode de stars: voici les looks exceptionnels des César et des NAACP

Le week-end dernier, de part et d’autre de l’Atlantique, se déroulaient deux cérémonies pour lesquelles les stars ont démontré une certaine homogénéité de style. À l’Olympia de Paris se tenait vendredi dernier la 48e cérémonie des César qui célébrait le cinéma français. Puis le lendemain, en Californie, a eu lieu la 54e édition des NAACP Image Awards honorant les réalisations exceptionnelles de personnes de couleur dans le cinéma, la télévision, la musique et la littérature au cours de la dernière année.

Parmi les robes bustiers, hautement fendues ou en version mini, la sobriété du noir et les créations brodées, voilà que le port de boucles d’oreilles dépareillées s’impose, laissant libre cours aux associations inusitées.

Zendaya

Photo AFP

Cette robe noire rehaussée d’insertions vert lime surpiquées est une création d’archives de la collection Atelier Versace 2002. Zendaya n’en est pas à sa première incursion dans les pièces de collection antérieures des créateurs et les choix de son styliste Law Roach sont toujours à point pour elle. Des bijoux Bulgari complètent sa silhouette.

Charlotte Le Bon

Photo AFP

Charlotte Le Bon a agencé ce look Chanel haute couture à sa manière, en ouvrant la veste sur un bandeau noir. Les mains dans les poches accentuent le style garçonne avec des chaussettes blanches et des chaussures bicolores.

Dwyane Wade et Gabrielle Union

Photo AFP

Le couple Gabrielle Union et Dwyane Wade a puisé ses looks dans les collections Versace : une pièce d’archives de 1989 imaginée par Gianni Versace pour elle et un complet Atelier Versace pour lui. La sobriété de sa tenue laissait toute la place à la silhouette colorée et brillante de madame, qui avait complété son look de bijoux Bulgari.

Janelle Monáe

Photo AFP

À l’occasion des NAACP Image Awards, Janelle Monáe a dérogé de ses habituelles tenues noires et blanches conceptuelles préférant une robe rouge seyante du designer Cong Tri avec aux oreilles des pièces dépareillées de Stéfère.

Monica Bellucci

Photo AFP

Monica Bellucci était sublime ; celle-ci avait agrémenté sa robe écarlate plissée Dior haute couture d’un collier Cartier.

Marion Barbeau

Photo AFP

Marion Barbeau, première danseuse du ballet de l’Opéra de Paris et premier rôle dans En corps de Cédric Klapisch, a craqué pour une robe bustier à double boutonnage de la griffe Chanel.

Kerry Washington

Photo AFP

Il faut parfois de simples petits détails pour ancrer une silhouette dans la nouveauté. Le choix de boucles d’oreilles différentes et le soutien-gorge de cristaux qui dépasse (mais qui en fait bel et bien partie) de cette robe drapée Fendi Couture confèrent tout ce qu’il faut au look de Kerry Washington.

Juliette Binoche

Photo AFP

Juliette Binoche a opté pour la simplicité immaculée d’une blouse et d’une jupe Dior. Tout l’accent était mis sur la gauche alors qu’elle a choisi une dormeuse pour l’oreille droite et un pendant d’oreille pour l’oreille gauche, tous deux de la marque Repossi.

Niels Schneider et Virginie Efira

Photo AFP

Tous deux vêtus par Saint Laurent, Virginie Efira et Niels Schneider ont opté pour la sobriété. La bague Cartier de celle-ci rappelle les cristaux parsemés sur la robe de velours noir. Le comédien lui a illuminé le revers de sa veste d’une broche, un courant de la mode masculine qui s’ajoute aux coupes amples et aux chemises portées sans cravate ou nœud papillon.

Noémie Merlant

Photo AFP

Les créations métalliques lourdement travaillées imaginées par Nicolas Ghesquière chez Louis Vuitton continuent de plaire. Noémie Merlant a choisi une version argent décorée de fleurs noires et blanches et de bijoux Boucheron.

Yara Shahidi

Photo AFP

Le modèle de cette robe Giambattista Valli haute couture rappelle la silhouette des années 1980 tout en évitant le côté tape à l’œil. Une autre tenue élégante pour Yara Shahidi qu’elle a assorti à des escarpins Christian Louboutin et des bijoux Cartier. Un look frais, jeune et festif.