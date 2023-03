Nous avons le devoir de protéger les enfants et le personnel dans nos écoles

Depuis quelques mois, les médias nous rapportent des histoires de violence, dans les écoles et aux abords de celles-ci, qui donnent froid dans le dos. Des bagarres dans les écoles, ça a toujours existé, mais l’intensité de celles rapportées dépasse tout entendement :

Un adolescent agressé à coups de marteau;

Une enseignante transportée en ambulance, le visage ensanglanté par son assaillant... un élève du primaire!

En moins d’un an, deux adolescents, Jannai Dopwell-Bailey et Lucas Gaudet, ont été poignardés et tués sur le terrain de leur école. Tous les deux avaient 16 ans et la vie devant eux.

J’ai fait 72 demandes d’accès à l’information auprès des Centres de services scolaires. Les réponses obtenues confirment mes craintes: il y a une hausse importante de violence. À certains endroits, les chiffres passent du simple au double, et même au triple, comparativement à la période prépandémique. À ces chiffres, s’ajoute la violence envers le personnel scolaire. Le Journal de Québec révélait que le nombre d’indemnisations à la CNESST a explosé entre 2020 et 2021 passant de 544 à 911.

Quelles sont les causes de cette violence?

Pandémie? Isolement? Jeux vidéo? N’ayant pas de réponses claires, j’ai demandé qu’une commission parlementaire se penche sur ces questions cruciales. Le 23 février, les députés de la CAQ ont refusé ma proposition.

Comment le gouvernement explique-t-il que cet enjeu important ne fasse pas partie de la liste des priorités du ministre de l’Éducation?

Comment se fait-il qu’à titre de députée, je doive passer par une demande d’accès à l’information pour obtenir des données aussi importantes?

Comment comprendre qu’il n’existe aucune définition commune d’«acte de violence» et que les données — lorsque disponibles — sont à géométrie variable et compilées de façon aussi disparate?

Chaque jour, plus d’un million d’enfants sont dans nos écoles. Des milliers de membres des équipes-écoles se lèvent, chaque matin, pour aller œuvrer dans nos établissements scolaires. Nous avons le devoir de les protéger et de leur offrir un milieu exempt de violence.

Des exemples terrifiants

Si les chiffres ne vous parlent pas, est-ce que les exemples, eux, vous parleront?

En 2021, une jeune demande à une amie de lui apporter l’arme à feu de ses parents. Elle a une liste de personnes à éliminer...

En 2022, on retrouve un couteau artisanal dans le sac à dos d’un élève qui explique que c’est pour se défendre...

Toujours en 2022, un élève se fait baisser son pantalon, le suspect le prend par l’arrière comme s’il le pénétrait et touche son pénis pendant qu’un autre filme la scène avec son cellulaire...

Les exemples mentionnés ci-dessus ne sont pas fictifs. Ils sont tous survenus dans des écoles de la Montérégie.

Monsieur le ministre, si vous n’êtes toujours pas convaincu, sachez que j’ai également fait des demandes d’accès à l’information aux corps de police. Je commence à recevoir les réponses.

À Gatineau, la police est intervenue 121 fois en 2018-2019 pour des menaces, voies de fait simples, voies de fait doubles ou agressions armées. En 2022, ce chiffre est passé à 189 interventions.

En Estrie, la police de Memphrémagog s’est rendue 69 fois dans les écoles en 2019. En 2022, le nombre d’intervention passe à 116. Les policiers ont d’ailleurs profité de l’une de leurs nombreuses visites pour saisir... une matraque!

Qu’attendons-nous pour agir ?

Nous savons tous qu’un enfant ne peut apprendre le ventre vide. Je vous réitère qu’aucun enfant ne peut apprendre avec la peur au ventre!

Monsieur Drainville, la violence dans nos écoles est un enjeu crucial. Et pour bien le comprendre, puis déployer les solutions appropriées, une commission parlementaire est urgente et nécessaire. Je vous tends la main. Le réseau de l’éducation vous tend la main. L’acceptez-vous?

Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent pour le Parti libéral du Québec