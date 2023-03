Nous voilà devant un «ni-ni» bien canadien: ni Trudeau, ni Poilievre

Vous connaissez l’adage ? En politique, on ne gagne pas une élection, on laisse un gouvernement la perdre.

C’est le cas à Ottawa, où on voit le gouvernement Trudeau se disloquer tranquillement, autant par l’extérieur que de l’intérieur.

Par l’extérieur, je parle de cet accident de voiture au ralenti provoqué par le premier ministre Trudeau lui-même à propos de l’ingérence chinoise.

Justin Trudeau, toujours présent pour faire un cours de démocratie 101, est soudainement si désinvolte sur l’interférence organisée par une puissance étrangère... dans notre processus démocratique.

Il n’y a rien à voir, circulez, dit le PM, puisque le résultat de l’élection n’a pas été compromis. Si faute il y a, ce sont les services de renseignement qui font couler les informations.

Ce sont de bien drôles de lunettes que porte Justin Trudeau.

Et comme à l’habitude, lorsqu’il se trouve dans ses derniers retranchements, il nous sort la carte du « racisme » antichinois. Ou mieux encore, celle du trumpisme pour accuser les conservateurs qui le questionnent.

Ici, on est davantage dans une affaire de clientélisme électoral : on ne veut pas perdre le vote de la communauté chinoise.

Critique à visière levée

Si ce n’était que de l’ingérence, on pourrait en conclure à la frivolité caractéristique de Justin Trudeau.

Or, son leadership commence à être contesté de l’intérieur. On le désapprouve maintenant à visière levée.

Avez-vous vu des membres du gouvernement se porter à la défense du PM sur l’ingérence chinoise ? Pas moi.

Sur la Loi sur les langues officielles, certains députés – et même un ministre, Marc Miller – continuent leur croisade contre les engagements du parti. Que dire aussi de l’affaire Elghawaby où les ministres Pablo Rodriguez, David Lametti et Pascale St-Onge ont tous exprimé leur malaise face à la nomination et aux explications du premier ministre.

Certes, la population ne suit pas tous ces détails politiques, mais le ressenti est là d’un océan à l’autre : seulement 26 % des Canadiens souhaitent que Justin Trudeau se présente à nouveau à la prochaine élection, selon un sondage Léger. C’est minime.

Poilievre

Malgré tout, Pierre Poilievre peine à incarner une alternative sensée.

On pourrait même dire que sa situation est pire que Trudeau ; 23 % des Canadiens – et seulement 13 % des Québécois – estiment que Poilievre possède ce qu’il faut pour devenir premier ministre, selon ce même sondage.

Si le gouvernement se défait lui-même, l’opposition, aussi, est masochiste.

Prenez leur boulette conservatrice de la semaine. Trois députés ont rencontré une députée de l’extrême droite allemande, Christine Anderson, égérie du populisme européen. Sa xénophobie et son complotisme prennent deux clics à trouver. Ils ne le savaient pas, disent-ils. Pendant qu’ils s’en défendaient, le gouvernement Trudeau s’engouffrait.

Prenez aussi les propos surréalistes de Poilievre sur l’aide médicale à mourir. Il a établi un lien – attachez-vous bien, c’est audacieux – entre les banques alimentaires, l’aide médicale à mourir et Justin Trudeau.

Cette droite brutale, ce populisme colérique américain, qui voit la réalité souvent comme un détail, n’a aucun tirant d’eau à l’extérieur des cercles militants hyper en colère, où le chef conservateur est acclamé.

Nous voilà donc devant un « ni ni » bien canadien. Ni Trudeau ni Poilievre.

En tenaille entre un gouvernement en fin de règne et une alternative en déficit de crédibilité.