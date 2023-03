«Shazam! La rage des dieux»: Djimon Hounsou ou quand Shakespeare mène aux super héros

Suite du «Shazam» pré pandémique, ce nouveau long métrage de David F. Sandberg avec Zachary Levi met aussi en vedette Djimon Hounsou, l’acteur reprenant son rôle de sorcier... ce qui lui a permis de retrouver Helen Mirren sur le plateau.

Ce tout nouveau «Shazam! La rage des dieux» continue de faire la part belle aux tribulations du jeune Billy Batson (Asher Angel) qui, depuis sa rencontre avec le vieux sorcier Shazam (Djimon Hounsou), se transforme en super héros (Zachary Levi) lorsque le besoin s’en fait sentir. Avec ses amis, il est confronté aux filles d’Atlas, Hespera (Helen Mirren), Kalypso (Lucy Liu) et Anthea (Rachel Zegler), qui ne souhaitent rien d’autre que l’anéantissement de la planète au moyen d’une arme particulièrement redoutable.

«J’ai une présence plus importante dans celui-ci, a dit Djimon Hounsou à l’Agence QMI. Je ne peux trop rien dire de mon personnage, mais, dans le premier film, je n’ai eu à m’occuper que de Billy Batson à qui je donne les pouvoirs de Shazam. Ici, je dois composer avec sa "famille".»

«Tout le monde s’était extrêmement investi pour "La rage des dieux". Les scénaristes ont vraiment fait un boulot exceptionnel pour ramener tous les personnages, a-t-il souligné. Et puis, nous avons trois méchantes extraordinaires qui viennent défier les jeunes.»

Toujours en sorcier, on l’a vu rapidement dans le «Black Adam» de Jaume Collet-Serra, sorti en 2022, dans lequel Dwayne Johnson incarnait le super héros. Sous l’impulsion de James Gunn, l’avenir de Black Adam est incertain – le patron de l’univers DC n’ayant rien infirmé... ni confirmé.

Puisque ce n’est plus l’attrait d’un nombre illimité d’apparitions dans autant de suites, d'antépisodes et de nouvelles versions, pourquoi Djimon Hounsou tient-il au sorcier?

«C’est la manière dont le rôle avait été écrit qui m’avait intéressé à l’époque. Le sorcier était décrit comme un homme d’une grande intégrité, une qualité essentielle pour ce genre de personnage», a-t-il dit.

S’il n’a pas pu dévoiler les – nombreuses – surprises qui attendent les cinéphiles, Djimon Hounsou a, par contre, pu partager ses souvenirs du tournage de «Shazam! La rage des dieux», amorcé alors que le monde entier sortait de confinement à l’été 2021.

«Mon Dieu!, s’est-il exclamé. C’était tellement joyeux pour tout le monde. Nous avions tous été confinés pendant si longtemps! La plupart d’entre nous n’avaient pas vu un plateau de tournage depuis plus d’un an. De fait, nous étions tous extrêmement heureux de nous retrouver pour filmer une histoire qui résonne encore plus que celle du premier volet.»

Alors que certains acteurs gardent des accessoires de leurs rôles, Djimon Hounsou n’a rien conservé de ce tournage, ni même de son personnage de sorcier.

«Pas le bâton, pas les vêtements... Tout ce qui a trait au sorcier devrait aller dans un musée en raison de la créativité déployée. Je pense vraiment que les accessoires du sorcier vont devenir des objets iconiques», a-t-il lancé mystérieusement, sans vouloir élaborer sur la signification de ses paroles pour l’avenir de son personnage.

Ascension...

Celui qui a vécu dans les rues de Paris avant d’être repéré par un membre de l’équipe de Thierry Mugler qui lui a suggéré de travailler pour le couturier s’est fait un devoir d’incarner des personnages qu’il peut défendre. Son premier rôle principal? Celui de Cinque dans «Amistad» de Steven Spielberg, qui lui vaudra une nomination aux Golden Globes et la reconnaissance de ses pairs. Il enchaîne ensuite avec «Gladiateur, «Lara Croft: Tomb Raider, le berceau de la vie», mais c’est de son rôle de peintre dans «In America» dont il est le plus fier... et qui lui a valu sa première nomination aux Oscars.

En 2006, on le retrouve dans «Le diamant du sang» - pour lequel il est à nouveau nommé aux Oscars - et, en 2010, il donne la réplique à Helen Mirren dans «La tempête» de Julie Taymor. Dans cette relecture du classique de Shakespeare, il devient Caliban, symbole de la mort et de la terre, face à Prospera, qui le contrôle. L’ancien mannequin, établi aux États-Unis, ex-époux de Kimora Lee Simmons avec qui il a eu un fils, se retrouve happé dans la folie des super héros lorsqu’il devient Korath dans le premier «Gardiens de la galaxie» en 2014. Il passe chez DC le temps de doubler la voix du roi Ricou dans «Aquaman» avant de revenir chez Marvel dans «Capitaine Marvel» et, la même année, apparaît dans le premier «Shazam! »

«Oui, je retrouve Helen Mirren, a-t-il acquiescé. Et j’ai l’occasion de jouer de manière plus amusante, plus joyeuse et beaucoup plus gratifiante pour moi.»

«Il pourrait bien avoir un lien entre Shakespeare et les super héros, a-t-il répété en riant. Notamment dans la signification profonde de ce qu’est la vie d’un super héros. Oui... ça mérite que j’y pense plus longuement.»

«En presque 10 ans, les films de super héros ont énormément changé. Ils ont eu un impact énorme sur la société en général. Eh oui, c’est un genre qui est là pour rester, pour durer. Nous avons besoin d’échapper à la réalité et à nous-mêmes de temps en temps, et ce genre répond à cet appétit. La nature de la vie que nous menons, les pressions constantes, etc. font que les super héros plaisent et attirent», a-t-il conclu.

Helen Mirren ne comprend rien...

Dans «Shazam! La rage des dieux», l’actrice oscarisée Helen Mirren se transforme en Hespera, fille d’Atlas. Avec ses comparses Lucy Liu et Rachel Zegler, elles veulent mettre le monde à feu et à sang...

«Ne me posez aucune question sur le scénario, c’est trop compliqué», s’est ainsi exclamée l’actrice britannique au «Graham Norton Show». Mais cela n’a pas empêché celle qui se définit comme «n’étant pas vraiment le public cible» de vouloir figurer au générique de «Shazam! La rage des dieux», car, le premier film était «mignon et drôle. J’ai adoré et j’ai signé pour le second volet avec bonheur».

Elle était à ce point enthousiaste qu’elle a exigé d’effectuer certaines des cascades elle-même... mais s’est cassé le petit doigt lors du tournage d’une scène particulièrement intense. «Je n’ai rien dit, je ne me suis pas plainte tant je voulais avoir l’air d’une cascadeuse», a-t-elle raconté de sa mésaventure sur le plateau.

Le paradoxe de Zachary Levi

L’interprète du super héros Shazam a vanté les mérites de son personnage, dont le premier volet des aventures a été couronné de succès au box-office, rapportant pas moins de 366,1 millions $US dans l’escarcelle des studios Warner.

«C’est vraiment l’un des personnages les plus intéressants et divertissants de l’univers des "comics". Alors que la plupart des super héros sont adultes, matures et qu’ils passent leur temps à ruminer leurs problèmes, aucun ne parvient à équilibrer le fait qu’il est encore un enfant et qu’il apprend encore à conduire. Ce paradoxe crée un champ de jeu vraiment agréable», a-t-il détaillé dans les médias américains.