Collaborateur de Fred Pellerin: le show-business rural de Jeannot Bournival

Collaborateur de longue date de Fred Pellerin, Jeannot Bournival a lancé il y a quelques jours son premier album solo, Avec vue sur l’amer. Pour le musicien de 45 ans, qui habite aussi à Saint-Élie-de-Caxton, le développement de sa carrière solo peut se faire lentement. «Je sors un premier album solo à 45 ans et je me dis que je vais percer à 50!»

Comme Fred Pellerin, Jeannot Bournival a son Saint-Élie tatoué sur le cœur. Les récents articles négatifs sur son village lui ont fait mal, surtout que le musicien considère que «d’une certaine façon, ça n’a jamais si bien été à Saint-Élie».

Le village a connu ses heures de gloire, grâce aux contes de Fred, et cette effervescence a permis l’arrivée de petits commerces bien appréciés. «On a le meilleur pain de la région dans notre village, dit Jeannot. Cette boulangerie-là n’a plus besoin du tourisme pour vivre, maintenant. Mais elle en avait besoin pour démarrer.»

Ce Saint-Élie rural se retrouve un peu partout sur l’album de Jeannot, Avec vue sur l’amer. « Ça sent le sirop d’érable à plein nez ! » dit-il en riant.

Ayant récemment découvert les formes courtes d’écriture (poésie, nouvelles, pièces de théâtre), Jeannot Bournival s’est mis à écrire des chansons auxquelles il s’identifiait davantage.

Il a essayé quelques expériences plus humoristiques avec son groupe Lavabo. Mais tout le matériel sérieux, il a décidé de le regrouper sur un album solo. Des quinze pièces qu’il avait au départ, il a réduit le compte à huit.

«J’avais d’autres chansons qui parlaient plus de tradition. Il y avait des thématiques moins personnelles, comme sur les Autochtones, des trucs plus engagés. Je trouvais que ça se mélangeait mal.»

Bien faire les choses

Ce premier album se veut un «appel à la bienveillance», dit Jeannot, qui mentionne avoir souvent rencontré l’amertume des gens ces dernières années.

Voulant prendre son temps avec ce projet, Jeannot Bournival n’a pas de tournée confirmée au calendrier.

«J’ai eu certaines demandes que je garde un peu en suspens. Je sais que c’est complètement anti-show-business. D’habitude, on sort l’album et on profite de la promo pour annoncer la tournée. Mais j’ai envie d’aller lentement, de me préparer tranquillement. Je fais souvent des blagues de show-business rural. J’ai envie de bien faire les choses.»

L’album de Jeannot Bournival, Avec vue sur l’amer, est disponible.