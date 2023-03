Les adresses du Cuisinomane: soupes ramen

Elle est généreuse, savoureuse, gourmande et apporte son lot de réconfort : la soupe ramen, ancrée depuis toujours dans les mœurs japonaises, jouit d’une forte éclosion partout au Québec.

S’il existe des centaines de variations à la soupe ramen, trois éléments seront toujours présents : le bouillon ; soit au porc (tonkostu), au soya (shoyu) ou au miso, les nouilles ; minces ou épaisses, puis les garnitures ; porc ou volaille, œufs et légumes.

Voici quelques bistros japonais où « slurper » une bonne soupe ramen !

Tsukuyomi

Au Tsukuyomi, le secret est dans le bouillon – le Tonkostu, plus particulièrement. Entièrement élaboré à base d’os de porc, celui-ci est doucement mijoté pendant près de 10 heures, jusqu’à ce qu’il devienne onctueux, d’apparence laiteuse, sans toutefois être excessivement gras et salé. On aime d’ailleurs sa complexité lorsqu’additionné aux nouilles faites sur place et au porc braisé. Un vrai bol de bonheur !

▸ tsukuyomi.ca

▸ 5207 boulevard Saint-Laurent, Montréal

▸ 1242 rue Bishop, Montréal

Neo Tokyo

Le Neo Tokyo, qui vient d’ouvrir ses portes à deux pas du centre-ville de Montréal, a tout pour capter votre attention. Ce bar à nouilles japonais néo-futuriste invite ses clients dans un univers cyberpunk – tout droit sorti du film Blade Runner et du manga Akira. Habile ou non, on s’arme de baguettes et on plonge résolument dans les différentes soupes ramens ou encore mazemens (bol de nouilles sans bouillon), ce dernier représentant la spécialité de l’endroit. Une séance d’arcades en attendant le mazemen carbonara ?

▸ neotokyonoodlebar.ca

▸ 425 avenue Viger Ouest RC-001, Montréal

Kokkaku Ramen

Un petit bijou de la rue Principale à Sutton, ce Kokkaku. Depuis 2019, ce bistro familial concocte de savoureux bouillons maison, des pains vapeur (bao bun), ainsi qu’une pelletée de petits plats qui ont tout pour égayer un chaleureux bol de ramen. On aime la liberté de créer notre propre soupe, en sélectionnant le bouillon (incluant une option végétalienne), une sauce parmi 6 choix, ainsi qu’une protéine (porc, poulet rôti ou tofu). Sur le pouce ou sur place, l’arrêt en vaut le coût !

▸ facebook.com/SlurpRamenBar/

▸ 19 rue Principale Nord, Sutton

Misoya

Non seulement misoya signifie « magasin de miso » en japonais, mais c’est aussi le nom d’un bar à ramens de renommée internationale. Nul besoin de préciser qu’ici, le miso est à l’honneur – et donc, offre de savoureux bouillons entièrement végétariens. Une fois le bouillon choisi, les garnitures restent à notre discrétion : œuf au miso, crevettes panées, tofu ou la spécialité maison, le Cha-shu (porc) grillé au miso.

▸ ramenmisoya.ca

▸ 2065A rue Bishop, Montréal

▸ 30 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

▸ 406 avenue Lafleur, LaSalle

Tora-Ya Ramen

Bien ancré dans le quartier depuis une dizaine d’années, le Tora-Ya Ramen a su bâtir et maintenir une fidèle clientèle. Les clients viennent et reviennent pour les savoureuses soupes au bouillon de miso ou de soya, les gyozas ainsi que le poulet frit japonais, appelé karaage. Quelques options végétariennes sont disponibles, mais on craque pour l’Omori Miso, avec le porc braisé de la Ferme Turlo.

▸ torayaramen.com

▸ 75 rue Saint-Joseph Est, Québec

Yokato Yokabai

Les connaisseurs le savent : ce populaire bistro offre l’un des meilleurs ramens en ville. Midi et soir, le Yokato Yokabai fourmille de gens revendiquant leur bol débordant d’umami. Il ne faut toutefois pas s’attendre à y passer une soirée entière ; l’expérience est plutôt expéditive, mais ô combien satisfaisante. Une fois assis, on fait notre sélection sur un petit papier (bouillon, garnitures, épaisseur de nouilles, niveau de sel et accompagnements), on le remet à notre serveur, puis nul besoin d’attendre trop longtemps avant que le repas soit servi. On opte pour les nouilles épaisses faites sur place, ainsi que pour la fondante poitrine de porc en garniture.

▸ yoka.ca

▸ 4185 rue Drolet, Montréal

Hono Ramen

Quatre ans après l’ouverture du Izakaya, la famille Hono a fait place, en février 2022, à son petit frère, celui-ci spécialisé en nouilles dans un riche et complexe bouillon : les ramens. Ici, tout est fait maison, en priorisant les ingrédients locaux. Cinq soupes au différent bouillon sont offertes en tout temps, incluant la création du mois, ainsi qu’une option végétalienne. On accompagne notre bol fumant d’edamames, de quelques siu mai (raviolis chinois), et pour les plus gourmands, le fameux karaage Hono (poulet frit).

▸ ramen.honorestos.com

▸ 680 rue Saint-Joseph Est, Québec

Bistro Kobo Ramen

C’est en redécouvrant le ramen par le biais d’un voyage à Ottawa que William Marier a eu la piqûre de cette soupe japonaise consommée à toute heure du jour dans les bistros du Japon. Après avoir fait ses devoirs en recherche et développement, il cofonda Kobo Ramen, où il élabore lui-même ses bouillons et nouilles. Même si on n’est pas dans la plus pure tradition, on apprécie grandement qu’il personnalise ses concoctions selon les ingrédients de saison, ses inspirations, et à la demande, notamment avec de nombreux autres petits plats à partager : takoyaki (boule de crêpe à la pieuvre), pains vapeur (bao bun), poulet frit et curry. Une adresse à découvrir à Sherbrooke !

▸ bistrokoboramen.ca

▸ 1 rue Wellington Nord, Sherbrooke

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com