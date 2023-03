Trudeau, Charest, même dilemme

Tout ce qui traîne se salit, dit l’adage. Justin Trudeau est encore en train de l’apprendre à ses dépens.

Quand à peine le quart des Canadiens veulent le voir se représenter à la prochaine élection, quand plus des deux tiers trouvent que l’ingérence chinoise est une menace sérieuse à la démocratie et que son gouvernement n’en fait pas assez, on ne peut que rester pantois devant ses demi-réponses.

Or, contrairement aux scandales SNC-Lavalin ou WE Charity, il est possible que, cette fois-ci, le temps qui passe et la lassitude de l’électorat ne suffisent pas à dissiper la crise.

Jean Charest serait bien placé pour le lui expliquer. Il l’a vécu.

Parallèles

« En refusant de tenir une enquête publique, les libéraux montrent jour après jour qu’ils ont des choses à cacher. »

« Nous méritons la vérité et cela passe par une enquête publique. »

« Les libéraux sombrent dans le déni, le déni démocratique. »

Le Bloc Québécois, le NPD et le Parti conservateur pour justifier une enquête publique ? Non, ces citations proviennent toutes de l’opposition à Québec entre 2009 et 2011, en plein cœur du scandale de la construction.

Qu’est-ce que la construction a à voir avec l’ingérence chinoise ? Les deux frappent au cœur de la confiance des électeurs envers leurs institutions.

Jean Charest plaidait qu’une enquête publique nuirait aux enquêtes policières.

Justin Trudeau plaidait qu’une enquête publique serait menottée par le secret inhérent à la sécurité nationale.

En effet, des défis légaux légitimes compliquent sérieusement les choses. Mais ce ne doit pas être un prétexte pour éviter de faire la lumière sur un cancer qui préoccupe les électeurs au plus haut point.

L’exemple australien

Tout comme Jean Charest à l’époque, plus Justin Trudeau s’entête, plus il alimente la perception qu’il a quelque chose à cacher.

C’est peut-être injuste, mais ainsi va la politique.

Or, le secret paternaliste qui caractérise nos agences de renseignements n’est pas la seule approche possible en la matière. Il s’agit de jeter un coup d’œil du côté de l’Australie pour le constater.

Là-bas, face à l’ingérence chinoise, on a entièrement repensé les lois sur le renseignement et l’espionnage. On a également mis sur pied un registre des agents étrangers.

Surtout, on a renoncé à la chape de plomb du silence.

Pour sensibiliser tous les acteurs de la société, le chef du renseignement n’hésite plus à dénoncer l’ingérence sur la place publique.

Le mois dernier, il a cité l’exemple de journalistes et de juges qui avaient été visés par des agents chinois. Voyage payé, dîner avec des personnes d’influence. Les stratagèmes ont été dévoilés, expliqués.

En Australie, on dénonce en amont. On agit en amont.

Là-bas, le test n’est pas d’attendre d’avoir la preuve, hors de tout doute raisonnable, que l’influence chinoise a porté ses fruits. Toutefois, il semble malheureusement que ce soit le seuil auquel s’accrochent les autorités ici.

Justin Trudeau a une foule d’options pour répondre aux inquiétudes des Canadiens devant l’ampleur, les méthodes et les effets de l’ingérence chinoise au pays. Il n’a aucune excuse pour s’y soustraire, rien à gagner non plus ; son Teflon d’antan ne le protège plus.