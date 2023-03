Objectif photo: un coin d’Espagne à Naples

S’il existe un lieu qui surprend, le quartier espagnol de Naples en Italie saura piquer votre curiosité. Non loin des installations portuaires de la ville, cet ensemble de rues parallèles s’avère riche en histoire. Vieux de plus de 500 ans, le «Spagnoli» était jadis un secteur que l’on pourrait qualifier de coupe-gorge. Aujourd’hui, on observe tout de même une certaine «pauvreté», cependant l’endroit est fréquenté par de nombreux touristes. L’ambiance folklorique et authentique offre aux visiteurs une expérience sans pareille. Ses façades dépeintes où s’accrochent balcons, fils électriques et vêtements battant au vent donnent à l’endroit un air de famille avec La Havane.

L’œil peine à effectuer le «focus» dans cette pollution visuelle que je désignerais de chaos esthétique. Ainsi, photographier ce capharnaüm devient presque un sport dangereux à l’heure de pointe. Bien que peu ou pas de voitures circulent, les «mobylettes» omniprésentes font office de menace. Néanmoins, le bruit assourdissant qui résonne entre les murs de béton lance un signal entendu de loin. Les conducteurs des rutilantes Vespas aux couleurs vives ne manquent pas d’ajouter un avertissement supplémentaire au klaxon. Tout cela confère à ce quartier une cacophonie assez impressionnante. Explorer Spagnoli demeure une expérience inoubliable, et malgré tout, le sens de la vue l’emporte encore sur celui de l’ouïe.

Appareil : Canon EOS R6 MKII

Objectif : RF 100-400 mm

Exposition : 1/160s à F/9

ISO : 500