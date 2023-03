Un samedi enneigé pour une bonne partie du Québec

Des bordées de neige sont toujours attendues sur le territoire du Québec, samedi, alors que le mercure demeurera sous zéro pour l’ensemble de la fin de semaine, tel qu'indiqué par Environnement Canada.

C’est de fait presque toutes les régions de l’ouest et du centre de la province qui verront des flocons tomber à l’exception de la grande région de Québec, du Nord de Chaudière-Appalaches et du Saguenay – Lac-Saint-Jean. Les accumulations varieront entre cinq et 10 centimètres, par régions.

Les nuages seront présents dans le ciel pour les régions épargnées, qui n’échapperont toutefois au froid glacial: un refroidissement éolien de –13 est à prévoir pour la Capitale-Nationale, tandis qu’il atteindra les –28 au Saguenay – Lac-Saint-Jean. Des risques d’engelures sont à prévoir pour ces régions.

Pour ce qui est de l’est, des nuages parsèmeront également le ciel du Bas-Saint-Laurent. On peut également s’attendre à un grand froid pour ces régions: le refroidissement éolien demeurera en bas de –19 sur tout le territoire. Le soleil pourra toutefois être aperçu en Gaspésie ainsi que sur la Côte-Nord.