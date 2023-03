Une immense partie de Monopoly

Ça fait 53 ans que je fais le métier. Et même pendant mes années comme prof de latin et de grec, je n’ai jamais connu.

Jamais connu, vécu ou subi une reconstruction du Canadien. C’est la première fois de toute ma vie que les Glorieux doivent vivre la folle aventure d’une reconstruction.

Si tout va bien, ça va durer trois ou quatre ans. Si ça se complique comme ça a été le cas à Detroit, à Philadelphie, à Long Island, à Edmonton ou à Toronto, la reconstruction peut s’étirer éternellement. Dans le hockey, l’éternité, c’est sept ou huit ans.

Pis des fois, ce qu’on reconstruit n’est pas mieux qu’avant.

Fait que cette reconstruction, elle me passionne, elle m’intrigue et j’espère qu’elle aboutira avec une équipe qui rappellera un peu celles des grandes dynasties du temps qu’on construisait au lieu de reconstruire.

C’ÉTAIT PLUS QUE LE TEMPS

En fait, c’était plus que le temps que Geoff Molson prenne le taureau par les cornes et lance le célèbre mot d’ordre : fini d’être nul à brailler, on recommence à neuf.

Le matin, je parle avec FX Bénard, le producteur et recherchiste de l’émission matinale à BPM Sports. FX a 25 ans. Il n’a jamais vécu une Coupe Stanley à Montréal. En fait, je pourrais parler à Greg Lanctôt, animateur et metteur en ondes, et il me dirait que son seul souvenir de 1993 est de s’être fait intimider dans l’autobus scolaire parce qu’il prenait pour les Kings. Il avait sept ans.

Tous les Québécois de 35 ans et moins ignorent quel est le vrai sens du mot dynastie.

Et les Serge Savard, Larry Robinson, Yvan Cournoyer et compagnie vieillissent. Ça serait peut-être bien que le Canadien redevienne une grande équipe avant leur mort.

UNE VASTE OPÉRATION

C’est le défi que s’est lancé Geoff Molson. « Il n’y aurait pas eu de reconstruction possible sans la volonté de Geoff Molson. Comme le veut l’expression en anglais “tone at the top”. Autrement dit, le ton est donné au sommet », souligne France Margaret Bélanger, la présidente du Groupe CH.

Et elle ajoute qu’une reconstruction comme la vit le Canadien est une vaste opération qui implique beaucoup plus que le département de hockey dans l’aventure.

« Il a fallu ajuster les communications, la publicité et la mise en marché à la réalité d’une reconstruction. Les projecteurs ne sont plus sur les vétérans comme Brendan Gallagher par exemple, mais sur les jeunes comme Nick Suzuki, Cole Caufield ou Kaiden Guhle. Et notre approche avec les partisans va dans ce sens dans toutes les décisions. Il faut préciser que Martin St-Louis, dans sa façon de travailler et de communiquer aide grandement à ce passage par la reconstruction », dit-elle.

En fait, ce sont des éléments que vous vivez déjà. Tous les 40 ans et moins n’ont connu que de brefs passages glorieux depuis 29 ans. Une finale improbable de la Coupe Stanley pendant une année de pandémie et un ou deux carrés d’as quand Jaroslav Halak ou José Théodore volaient le spectacle. Mais rien qui puisse rappeler ce qu’est une dynastie.

Geoff Molson et France Margaret Bélanger ont parfaitement saisi que cette clientèle plus jeune n’avait pas connu la grande gloire. Que c’était le temps ou jamais de vendre des années « voulues » de vaches maigres. De convaincre ces 40 ans et moins que tant qu’à être losers, aussi bien l’être en promettant la gloire au bout du tunnel. Les autres, ceux qui ont vu Lafleur, Shutt, Damphousse, Carbo ou Patrick Roy, allaient payer quand même les billets à prix forts.

Et ça marche. Pour le moment.

PARTIE DE MONOPOLY

Tout ce qui précède, des dirigeants compétents peuvent le contrôler. C’est le reste qui devient une immense partie de Monopoly.

À cause du plafond salarial, tout le monde a un peu plus que 80 millions $ US à dépenser. Dépendant des impôts, qui sont énormes au Québec, du coût de la vie et de la qualité de l’environnement social, les 32 directeurs généraux doivent bâtir leur équipe avec ces 80 millions $.

Quand Geoff Molson a foutu Marc Bergevin à la porte après le carnage des dernières années, il donnait à ses remplaçants le défi d’être meilleurs que la compétition avec une main hypothéquée par les contrats délirants de Shea Weber, Carey Price et Brendan Gallagher.

Le pari incroyablement audacieux de Geoff Molson, c’est de se dire que Jeff Gorton et Kent Hughes sont plus brillants que Julien BriseBois à Tampa Bay ou Steve Yzerman à Detroit ou Lou Lamoriello à Long Island ou encore Ron Francis à Seattle. Allez consulter la liste des directeurs généraux et vous allez constater que les pieds de céleri sont rares.

Quant à savoir qui prend les grandes décisions de hockey à Montréal, je me dis que c’est celui qui a le gros titre et l’accès automatique au boss, donc ça doit être Jeff Gorton. Il semble avoir bien fait les choses avec les Rangers, c’est rassurant.

ET LE DÉPISTAGE ?

Les fans le savent douloureusement, le dépistage chez le Canadien, la chasse gardée de Trevor Timmins, a tué l’âme de cette organisation.

La question qui tue est simple. Êtes-vous convaincu que les dirigeants du dépistage à Montréal sont meilleurs que ceux de la Floride, d’Ottawa ou de Tampa Bay ? Et êtes-vous certain qu’on écoute la voix des simples tâcherons du dépistage que sont les Donald Audette, les Simon Boisvert et compagnie ?

Rendu à la grande table du Canadien le jour du repêchage, qui va rouler les dés pour espérer mettre la main sur Park Avenue ou la carte de la compagnie d’électricité ? Qui va passer à Go ? Est-ce que Donald Audette a autant d’influence que Matt Turek, le dépisteur de l’Ontario ?

Chez les médecins, les huit docteurs anglophones doivent être tous bien bons. Mais fut un temps où le doc Kennear et le doc Clément gagnaient la Coupe en fumant un bon cigare.

Et il faudrait que Martin Lapointe, responsable du développement des joueurs soit meilleur que son vis-à-vis des Maple Leafs ou du Wild. C’est ça le Monopoly. Faut que t’aies le 1500 $ de départ, ton jeton et que les dés roulent en ta faveur. Pis après, que tu sois meilleur que les autres autour de la table.

C’est ma première reconstruction de mon vivant. Y a pas grand-chose de certain dans la vie, mais ça va être ma dernière.

On ne recommence pas pareille aventure aux dix ans.