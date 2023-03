10 choses à faire à Orlando en Floride qui ne sont pas des parcs d’attractions

On la connaît surtout pour son château de Cendrillon et ses parcs d’attractions, mais Orlando s’avère être une destination aux mille facettes. Aussi familiale que romantique, cette ville de Floride tend immanquablement vers le divertissement et les surprises.

À seulement 3h d’avion de Montréal, le changement de décor est assez drastique surtout lorsqu’on tente de fuir les températures glaciales de l’hiver québécois. Dès la sortie de l’aéroport, l’air chaud nous colle à la peau. Très vite, on comprend un peu mieux les «snowbirds» qui choisissent de s’y réfugier.

Que vous cherchiez à occuper vos journées entre deux visites de parcs d'attractions ou que vous souhaitez encourager les entreprises de tourisme local, Orlando a quelque chose pour vous.

Voici 10 idées d’activités pour découvrir Orlando sous un nouveau jour:

1. Passer très (très) près d’alligators lors d’une balade en kayak

Loin des foules et de la folie entourant les parcs d’attractions se cachent des petits bijoux d’endroits en nature. Direction Wekiwa Springs Adventures pour une excursion en kayak. Il n’y a pas meilleur lieu pour se familiariser avec la faune et la flore floridiennes. En prime, vous risquez de croiser quelques alligators qui se reposent au soleil!

2. Se promener au Mills 50 et dans le Milk District

Pour découvrir Orlando tel un vrai «local», misez sur Mill’s Avenue. L’art de rue, les bars tendance, les restaurants et les boutiques affluent. Pour l’apéro, réservez une place au bar The Guesthouse. En fin de soirée, direction Lil Indies pour déguster d’excellents cocktails. Aller manger des tapas au nouveau restaurant Moderne, magasiner les vinyles au Remix Record Shop, boire du matcha au Matcha Cafe Maiko et commander une bouteille de rouge léger au The Strand sont aussi de bonnes options.

Loin de la mer, Orlando propose plusieurs endroits où profiter de sports nautiques. Le lac central du centre-ville d’Orlando se fait l’hôte de plusieurs activités. Le dimanche, producteurs locaux et artisans s’y donnent rendez-vous pour le marché fermier. Sinon, l’entreprise Epic Paddle Experiences offre des tours guidés sur l’eau où vous pourrez découvrir les environs et zieuter les jolies maisons qui bordent le lac tout en profitant d’une vue sur les gratte-ciels. Le temps semble s’arrêter une fois sur l’eau.

4. Passer l’après-midi à Lake Nona

À quelques minutes seulement de l’aéroport d’Orlando se cache Lake Nona, un nouveau quartier qui regorge de vie. Amusez-vous au Nona Adventure Park, un parc qui propose des modules gonflables dans l’eau ou cassez la croûte au Boxi Park. Il s’agit d’un restaurant à ciel ouvert qui propose plusieurs étals. Les cocktails rafraîchissants, les tacos et les hamburgers valent le détour. L’ambiance ne manque pas puisque des musiciens se partagent la scène à plusieurs heures de la journée.

Hôte de plusieurs manifestations culturelles tout au long de l’année, le Dr. Phillips Center for the Performing Arts propose trois scènes (bientôt quatre) où comédies musicales, pièces de théâtre, ballets, opéras, conférences et plus ont lieu. Il y a fort à parier que vous trouverez un spectacle qui tombe dans vos cordes lors de votre passage en ville.

6. Assister à un match de basketball au Amway Center

Une soirée des plus divertissantes et stimulantes vous attend au Amway Center. Pour une véritable immersion dans la culture américaine, il n’y a pas mieux qu’un match de sport. À cet endroit, ce sont les Orlando Magic qui se disputent des parties enlevantes de basket-ball. Il n’y a aucun temps mort! Le restaurant du stade, au niveau Club, nommé Jernigan’s, propose une cuisine diversifiée et très goûteuse. En soupant, vous profiterez d’une vue sur le terrain.

7. Embarquer sur une croisière pour voir des feux d’artifice

Voguez en bateau et installez-vous pour contempler les feux d’artifice des parcs de Walt Disney. À une fraction du prix, vous pourrez profiter d’un spectacle unique. Le parc de Disney propose une croisière où vous pourrez déguster un dessert à bord tout en admirant l’incroyable spectacle des feux d’artifice. La croisière a lieu les vendredis et samedis soirs. Les adultes paient 99$ US (environ 134$ CAD) et les enfants 69$ US (environ 93$ CAD). Les enfants de 3 à 9 ans embarquent à bord gratuitement.

Le ranch Tri-Circle-D au Fort Wilderness Campground de Disney offre des balades à dos de cheval. C’est une activité idéale pour faire le plein d’air frais et pour découvrir un côté bien différent de Walt Disney World. Les balades de 45 minutes coûtent 55$ US(environ 75$ CAD) par personne.

9. Faites des emplettes au Premium Outlets de Orlando

Laissez de la place dans vos valises pour les souvenirs achetés dans les parcs d’attractions et les trouvailles au rabais que vous ferez aux Premium Outlets d’Orlando. Le plus grand centre de «outlets» en Floride est un véritable paradis du magasinage.

Un esprit de découverte flotte dans l’air de Hall on the Yard. Avec ses nombreux comptoirs, tous y trouveront leur compte. Il suffit de s'attabler afin d’avoir accès aux menus des différents comptoirs. Cuisine italienne, américaine, chinoise, mexicaine, japonaise, jamaïcaine et bien plus vous seront servis. Coup de cœur: le chou-fleur caramélisé du restaurant Chef & I avec du fromage de chèvre fouetté et un pesto de pistache servis sur une focaccia croquante.

SE LOGER

À deux pas du parc Universal Studio, cet hôtel touristique célèbre l’été à l’année. Les chambres sont grandes, propres et bon marché (avec une décoration un peu kitsch de bord de mer). Le déjeuner n’est pas inclus. Une grande piscine animée où se poser en fin d’après-midi sera à votre disposition.

On se plait à découvrir cet hôtel situé à quelques minutes à peine de l’aéroport. Avec un musée à ciel ouvert, une décoration art déco qui fait craquer et des chambres luxueuses, personne ne peut ne pas être confortable dans cet hôtel de renom.

Que ce soit une chambre ou un appartement entier, il est plutôt facile de trouver un joli logement sur Airbnb où se poser pendant quelques jours à Orlando. Bon à savoir: Plus vous serez loin des parcs, plus les prix seront raisonnables.

SE DÉPLACER

La voiture demeure une bonne option pour se déplacer à Orlando. À moins de loger dans les hôtels qui bordent les parcs d’attractions et qui offrent souvent un service de navette, la voiture vous permettra d’atteindre les activités en périphéries.

