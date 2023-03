Animaux: le joli Xavi de la vétérinaire du Biodôme

Début mars. Il neige encore. J’ai eu envie de plonger dans un environnement plus clément en interviewant la vétérinaire du Biodôme, Émiko Wong, à propos de son joli chat Xavi. Un choix judicieux en cette semaine de relâche!

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat chez vous?

Ça faisait longtemps que je voulais un animal et j’ai toujours beaucoup aimé les chats. Le déclencheur a été de me retrouver en télétravail pendant la pandémie et les rénovations du Biodôme.

2. Pourquoi avoir choisi le nom de Xavi?

Xavi, c’est le diminutif du Xavier en Catalan. Je suis allée en Catalogne en 2002, car j’ai des amis là-bas. Je trouvais que la lettre «X», qui se prononce «Tcha» en catalan, sonne comme Chat!

3. Êtes-vous plus «chat» ou «chien»?

Définitivement chat.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Xavi?

C’est un rapporteur. Il s’amuse à mettre des objets dans sa gueule, souvent des jouets, et me les rapporte. Il vient dehors avec moi, en harnais, et il aime ça. Il est plutôt zen dehors. Quand je lui montre son harnais, il le sait qu’on va dehors et vient à la porte. C’est un chat qui, à ses moments, est assez colleux et affectueux.

5. Racontez-nous un fait particulier concernant Xavi.

Il a l’allure d’un chat sibérien et le poil long et il aime le froid. Croyez-le ou non, Xavi adore aller s’installer dans le frigidaire. Je garde une tablette vide juste pour lui! Bien sûr, je mets aussi ma minuterie pour ne pas l’oublier!

6. Racontez-nous un fait cocasse concernant Xavi.

Quand je fais du yoga, il vient se coucher partout sur le tapis et me mordille le chignon!

7. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Un jour, il a réussi à passer à travers la moustiquaire de la fenêtre et a sauté du premier étage. Il est parti se promener dans le grand Montréal ! Il n’avait pas encore de micropuce à ce moment-là. Je peux vous dire que la Madame était ben stressée!

8. Quelle est son activité préférée?

Aller dans le jardin, dehors. Chaque soir, quand je rentre, il court vers la porte du jardin.

9. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir Xavi?

Rien. En fait, j’ai appris à le découvrir tranquillement.

10. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances?

Ma sœur. C’est une grande amoureuse des chats. Elle aussi en a un et ils s’entendent à merveille.

11. En quoi votre chat peut-il être une source d’inspiration pour vous?

Quand je ressens du stress relié au travail, je le regarde, Xavi: il est relax et n’a pas de soucis. Je palpe ses muscles tout détendus. On devrait prendre le temps de relaxer plus.

12. Quel est votre animal préféré au Biodôme?

Le paresseux. Cet animal est absolument fascinant. Il a évolué très différemment des autres mammifères. Par exemple, ses articulations peuvent bouger dans tous les sens et il a une résistance aux maladies infectieuses. Il vit en commensalisme avec des algues et en mutualisme avec des mites. Il est un écosystème à lui seul!

Pour en apprendre plus sur les paresseux, visitez les Amis du Biodôme (amisdubiodome.ca/). Nous avons quatre femelles au Biodôme. Elles sont presque toujours dans la canopée puisqu’elles mangent des feuilles, mais on a maintenant plus de chances de les voir, car nous avons un meilleur accès à la canopée grâce aux récentes rénovations.

À propos d’Émiko Wong

Médecin vétérinaire, elle travaille dans un lieu fabuleux depuis 2003 et soigne la faune résidente du Biodôme!